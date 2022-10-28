Богатейший человек планеты по версии Forbes, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск Илон Маск закрыл сделку по приобретению социальной сети Twitter за 44 млрд долларов и официально возглавил компанию, сообщает The Washington Post.

Американский бизнесмен уволил предыдущего гендиректора компании Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. По данным источников, под увольнения также попали директор по работе с клиентами Сара Персонетт, глава отдела правовой политики Виджая Гадде и главный юрист Шон Эджетт. Как сообщает Insider, компенсация Агравала составит более 38, млн долларов, Сегала — 25,4 млн, Гадде — 12,5 млн, Персонетт — 11,2 млн. Эджетта издание не упоминает.

По данным источников CNBC, в ближайшие месяцы гендиректором компании будет сам Маск.

«Птица освобождена», — написал Илон Маск в Twitter, сославшись на логотип компании в виде птицы





Сделка по приобретению Twitter должна была быть закрыта до установленного судом дедлайна — 28 октября; в противном случае были бы назначены слушания по иску компании, оспаривавшей попытку Маска отказаться от сделки по покупке.

Накануне сообщалось, что несколько банков начали перечислять средства на специальный счет для финансирования сделки. Поскольку Twitter перешла в частные руки, акции соцсети будут сняты с торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщается на сайте NYSE.

Bloomberg узнал о планах Маска отказаться от пожизненной блокировки пользователей соцсети. Это означает, что ранее навсегда забаненным пользователям, в число которых входит экс-президент США Дональд Трамп, могут разрешить вернуться на платформу, сказал собеседник издания.

Как пишет BBC, бизнесмен ранее обещал сократить рабочие места и расходы в Twitter, а соцсеть сделать «более инновационной, дружелюбной и гостеприимной». Он утверждал, что его интерес к платформе не связан с зарабатыванием денег. По словам предпринимателя, он хотел таким образом «помочь человечеству» и сделать так, чтобы у него была «общая цифровая городская площадь».

О сделке стало известно ещё в апреле. Илон Маск объявил, что купит Twitter по 54,2 доллара за акцию и сделает компанию частной. В мае Маск заявил о приостановке сделки, поскольку ждал результатов проверки фейковых аккаунтов в соцсети, и допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы. Уже в июле он отказался от соглашения из-за нарушений нескольких его пунктов. В начале октября Маск передумал и заявил через адвокатов, что готов предложить за контрольный пакет акций ту же цену, что и в апреле.