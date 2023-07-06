Корпорация Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, объявила о запуске новой социальной сети — Threads. Приложение напоминает по функционалу Twitter и, как ожидается, станет его прямым конкурентом.

Сообщения в Threads могут содержать до 500 символов и включать ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут. Войти в приложение можно с помощью учётной записи Instagram. Пользователи также могут делиться своими постами одновременно в Instagram и Threads.

Лента Threads. Фото: about.meta.com.

Приложение Threads уже доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play более чем в ста странах.

В описании сервиса указывается, что Threads — это платформа, «где сообщества собираются вместе, чтобы обсудить все — от тем, которые волнуют их сегодня, до того, что будет в тренде завтра».

Владелец Meta Марк Цукерберг сообщил, что за первые часы работы новой соцсети в ней зарегистрировались десять миллионов пользователей.

Запуск Threads происходит на фоне оттока пользователей Twitter после его покупки миллиардером Илоном Маском и введённых им кардинальных изменений в работу соцсети.

Twitter запустил платную версию сервиса Twitter Blue, ограничив доступ к определённым функциям и продуктам. На прошлой неделе владельцам бесплатных аккаунтов ограничили количество твитов, доступных для просмотра. Панель инструментов TweetDeck, популярная среди новостных организаций, также становится платной.

Threads не первое приложение, которое будет конкурировать с Twitter. В начале 2023 года бывший гендиректор Twitter Джек Дорси запустил новую соцсеть Bluesky, регистрация в которой пока возможна только по приглашению. Часть пользователей Twitter также перешла на платформу Mastodon.