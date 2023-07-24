Посольство Узбекистана в Украине в понедельник прокомментировало сообщение генштаба вооружённых сил этой страны о том, что составе армии России в оккупированной Горловке обнаружены граждане Узбекистана. По заявлению украинской стороны, узбекистанцы прибыли в Мариуполь для строительных работ, но у них отобрали паспорта и мобилизовали в качестве добровольцев.

Посольство направило по этому поводу запрос в Министерство иностранных дел Украины, говорится в сообщении.

«Данный вопрос находится на постоянном контроле дипломатической миссии. Если указанная украинской стороной информация подтвердится, будут предприняты все необходимые меры для защиты интересов наших граждан», — заявили в посольстве.

Ранее посольство Украины в Ташкенте призвало граждан Узбекистана не участвовать в войне России против этой страны и не посещать временно оккупированные территории Украины, иначе они будут привлекаться к ответственности.