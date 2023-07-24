Посольство Украины в Ташкенте опубликовало обращение в гражданам Узбекистана с призывом не не участвовать в войне России против этой страны и не посещать временно оккупированные территории Украины.

В обращении говорится, что Россия «в связи со значительными потерями личного состава… в ходе боевых действий на временно оккупированных территориях Украины» предпринимает попытки привлечения к участию в войне против Украины иностранных граждан.

«Согласно данным генерального штаба вооружённых сил Украины, были выявлены факты присутствие граждан Республики Узбекистан в подразделениях российских оккупационных войск, расположенных во временно оккупированном городе Горловка Донецкой области», — сообщило посольство.

Сообщается. что узбекистанцы незаконно пересекли границу Украины и прибыли для проведения строительных работ. После прибытия в Мариуполь у них были изъяты паспорта, и данные граждане были мобилизованы как добровольцы.

Посольство обратило внимание граждан Узбекистана на недопустимость участия в войне России против Украины: «Иностранные граждане, участвующие в вооружённой агрессии против Украины, будут преследоваться и привлекаться к ответственности в соответствии с нормами национального законодательства Украины и международного права».

Посольство также подчеркнуло «недопустимость незаконного пересечения государственной границы Украины для участия в какой-либо деятельности на временно оккупированных территориях Украины».

«Иностранные граждане, незаконно прибывшие на временно оккупированные территории Украины, в том числе для участия в строительных или иных работах, будут рассматриваться как пособники оккупантов и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины», — заявили в дипмиссии.