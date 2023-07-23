В подразделениях армии России в оккупированной Горловке Донецкой области Украины обнаружены граждане Узбекистана. Об этом говорится в сводке генерального штаба вооружённых сил Украины.

«Указанные лица прибыли в Мариуполь для проведения строительных работ. По прибытии у них изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск в качестве добровольцев», — говорится в сообщении.

«Газета.uz» направила запрос в Министерство иностранных дел Узбекистана. Источник в ведомстве сообщил, что МИД начал проверку сообщения.

В марте СГБ Узбекистана сообщала, что житель Элликкалинского района Каракалпакстана, отбывавший тюремный срок в России, погиб в Украине. Сообщалось, что он был отправлен в Украину на строительные работы, и в место, где он находился, попал снаряд.

В конце мая в СГБ также рассказали, что гражданин Узбекистана, мобилизованный из российской тюрьмы на войну в Украине, погиб. Его мать отметила, что он никогда прежде не держал в руках оружия. «Мама, я сказал им, что не буду убивать людей, не пойду туда, но меня всё равно заставили», — рассказала она о последнием разговоре с сыном.

В июне Русская служба BBC публиковала расследование о вербовке граждан стран Центральной Азии в российских тюрьмах на войну в Украине. По данным сайта, среди таких завербованных погибли не менее 93 человек, в их числе 34 узбекистанца.