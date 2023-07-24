СГБ Узбекистана сообщила о выявлении совместно с другими правоохранительными органами очередных попыток поступления и перевода в вузы за деньги.

В Андижане гражданин 1996 года рождения был задержан при получении 19 тысяч долларов США, обещая обеспечить поступление в Андижанский государственный медицинский институт. В ходе следствия выяснилось, что он должен был передать 16 тысяч долларов заместителю декана вуза. При передаче денег был задержан замдекана, а позже — преподаватель вуза, также связанный с делом.

В Юкоричирчикском районе Ташкентской области гражданина задержали при получении 12,5 тысячи долларов за обещание организовать поступление двух молодых людей на отделение начального образования в Чирчикский государственный педагогический университет.

Сотрудник Бухарского государственного пединститута обещал за 5000 долларов обеспечить поступление двух абитуриентов на факультет военного образования вуза. Его задержали при получении 4000 долларов.

В Сырдарьинской области ранее судимый житель Гулистанского района обещал жителю Ферганской области за 4000 долларов устроить его в Гулистанский государственный университет физкультуры. Его задержали при передаче 3900 долларов и 1,15 млн сумов.

Ещё в одном случае житель Учтепинского района Ташкента договорился с уроженцем Хорезмской области обеспечить перевод его сына со второго курса университета в Казахстане на третий курс вуза в Узбекистане. Его задержали при передаче 1600 долларов.

Ранее «Газета.uz» писала о выявлении ряда других попыток мошенничества, связанного с поступлением в вузы или переводом из зарубежных вузов за взятки.