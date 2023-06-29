СГБ Узбекистана сообщила о выявлении совместно с другими правоохранительными органами нескольких попыток мошенничества, связанного с поступлением в вузы или переводом из зарубежных вузов за взятку.

В Ташкенте студент Национального университета обещал жителю Нурафшана (Ташкентская область), что обеспечит его поступление в Ташкентский государственный экономический университет за 7500 долларов США. Он был задержан при получении аванса в 4000 долларов.

В Бухаре сотрудница Университета инноваций пыталась обманным путём получить 26 млн сумов у местного жителя, обещая ему подготовить поддельные документы об учёбе в вузе Кыргызстана для «перевода» в Азиатский международный университет в Бухаре. Её задержали при передаче 500 долларов и 14,4 млн сумов.

В Сырдарьинской области житель Бухарской области, войдя в доверие к жителю Гулистана, предлагал ему поступить на социально-экономический факультет Гулистанского государственного университета за 4500 долларов. Его задержали при получении этой суммы.

В Бувайдинском районе Ферганской области учитель средней школы обещал жителю Риштанского раойна, что через высокопоставленных знакомых переведёт его из вуза в Кыргызстане Андижанский государственный медицинский институт, запросив за это 8000 долларов. Он был задержан при получении 1500 долларов.

В Кувасае этой же области сотрудница спецшколы-интерната в сговоре со студентом Ферганского госуниверситета, ранее судимым за мошенничество, обещали местному жителю поступление на факультет начального образования и спортивно-воспитательной работы данного вуза за 3400 долларов. Сотрудницу спецшколы-интерната задержанли в ходе оперативного мероприятия при получении указанной суммы.

По перечисленным случаям открыты уголовные дела и ведутся следственные действия, говорится в сообщении.