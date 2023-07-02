В мае 2023 года производство автобензина на предприятиях АО «Узбекнефтегаз» составило 23,2 тысячи тонн, что на 51,2 тысячи меньше по сравнению с маем прошлого года (-71,3%), сообщила пресс-служба компании.

Это обусловлено тем, что на Бухарском НПЗ с 10 мая по 10 июня проводилась модернизация и плановый ремонт.

Согласно действующим требованиям, на опасных производственных объектах должна проводиться экспертиза промышленной безопасности технологических устройств со сроком службы более 20 лет.

Кроме того, рекомендовано проводить текущий ремонт раз в год и капитальный ремонт раз в 5 лет на действующих технологических установках.

Для выполнения этих требований производственные ёмкости завода, работающие под давлением, полностью прошли экспертизу промышленной безопасности, а также проведена модернизация автоматической системы управления технологическими процессами, говорится в сообщении.

Сообщается, что последний раз капитальный ремонт на Бухарском НПЗ проводился в 2018 году.

«В период модернизации и ремонта завода со стороны АО „Узбекнефтегаз“ во всех регионах республики созданы достаточные запасы топлива и обеспечена бесперебойная поставка нефтепродуктов потребителям. Необходимо отметить, что в целях предотвращения перебоев в поставках нефтепродуктов потребителям республики и недопущения возникновения ажиотажного спроса на внутреннем рынке завод был запущен за 10 дней до намеченного срока, а мощности по производству автобензиновой продукции были увеличены до 140%», — указали в компании.

В январе-мае на предприятиях «Узбекнефтегаза» было переработано 659,6 тысячи тонн жидкого углеводородного сырья, что на 3% больше аналогичного периода 2022 года.

За пять месяцев произведено 410,5 тысячи тонн бензиновой продукции (из них за январь — 105,9 тысячи, февраль — 92,6 тысячи, март — 94,7 тысячи, апрель — 94,1 тысячи, май — 23,2 тысячи). План перевыполнен на 3%, или на 10,6 тысяч тонн.

На Бухарском НПЗ суточный объем производства бензина увеличился с 2500 до 3000 тонн, заявили в «Узбекнефтегазе».

Несмотря на капитальный ремонт, ожидается, что до конца года компания произведёт в общей сложности 995,8 тысяч тонн бензина (равно показателю 2022 года).

«Газета.uz» со ссылкой на Статагентство сообщала, что производство бензина в Узбекистане с начала года упало в 3 раза — с 139,6 тысячи до 46,2 тысячи тонн. На этом фоне резко вырос импорт нефти и нефтепродуктов.

Мы также писали, что в этом году объёмы импорта бензина в Узбекистан выросли в несколько раз. За первые четыре месяца поставлено 335,2 млн литров, что почти в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. Общая стоимость импорта составила 136,67 млн долларов, или 0,4 доллара за литр. Почти весь объём пришёлся на Россию.