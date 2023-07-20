Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ при Министерстве транспорта (Уздоринспекция) за первые пять месяцев 2023 года выявила 389 нарушений при проверке 1519 дорожных объектов, сообщила пресс-служба Минтранса.

Проверки проводились на дорогах общего пользования и региональных дорогах, в рамках их строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также по искусственным сооружениям (тоннели, мосты, эстакады, путепроводы) и другим объектам.

По итогам изучения Уздоринспекция внесла заказчикам, подрядчикам, проектировщикам, балансодержателям объектов и в другие организации предписания по устранению нарушений, из которых 254 являются обязательными к исполнению. Сообщается, что на сегодня исправлено 202 нарушения.

Против должностных лиц, допустивших грубые нарушения и не устранивших предписания в срок, составлено 20 административных протоколов. Суд наложил штрафы на 19,8 млн сумов по 14 случаям.

По 52 случаям поданы предписания об исключении из оплаты некачественно выполненные строительно-монтажные работы на 1,96 млрд сумов. Пока выполнено 31 требование на 619 млн сумов.

Генпрокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев ранее ставил под сомнение независимость проверяющих органов, которые находятся в подчинении министерств и ведомств.

Напомним, президент Шавкат Мирзиёев на первом совещании после переизбрания 11 июля уволил ряд руководителей республиканского уровня, в том числе председателя Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмона Абдувалиева (на этой должности с 2019 года, за дорожную сферу отвечал с 2001 года). Его место занял Жамшид Турсунов, ранее работавший первым заместителем хокима Бухарской области и заместителем главы Комитета по автодорогам.