«Газета.uz» писала, что на совещании 11 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев за проблемы с привлечением инвестиций отправил в отставку 12 хокимов городов и районов, а также ряд чиновников и руководителей государственных компаний. Пресс-служба главы государства опубликовала видео выступления президента, в котором он объясняет причину увольнений.

«С какими сложностями я, посещая зарубежные страны, встречаюсь с банками, предпринимателями, договариваюсь о крупных-крупных проектах. Однако люди, являющиеся моими представителями, сидят и спят, дремлют», — заявил Шавкат Мирзиёев об увольняемых хокимах.

Абдурахмон Абдувалиев, Сахиб Саифназаров и Хуснитдин Хосилов.

Сообщая об увольнении председателя Комитета по автодорогам Абдурахмона Абдувалиева (на этой должности с 2019 года, но отвечает за дорожную сферу с 2001 года), главы «Узбекистон темир йуллари» Хуснитдина Хосилова и главы «Узсувтаъминот» Сахиба Саифназарова, заместителей министров водного хозяйства и транспорта, президент сказал: «Для предательства места нет».

Выговор председателям «Узтекстильпрома», «Тепловых электростанций» и «Узпромстройбанка» объявляется «последний раз», заявил Шавкат Мирзиёев.

«Последний раз выговор. Последнее предупреждение. Если за три месяца не будет изменений, будут привлечены к ответственности, а вся недополученная прибыль и ущерб будут взысканы с них», — сказал президент.

«Работающего, ошибающегося человека я прощу, но предающего человека я никогда не прощу», — заявил он.

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