Президент Узбекистана назначил председателем Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Жамшида Юнусовича Турсунова, сообщает УзА.

До назначения с 16 января этого года он работал первым заместителем хокима Бухарской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности.

Жамшид Турсунов родился в Бухарском районе Бухарской области в 1979 году. В 2000 году окончил Ташкентский финансовый институт, в 2003 году — Банковско-финансовую академию Узбекистана.

До работы в хокимияте он с 2021—2023 годы занимал должность заместителя председателя Комитета по автодорогам.

Президент Шавкат Мирзиёев на первом совещании после переизбрания 11 июля уволил ряд руководителей республиканского уровня, включая председателя Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмона Абдувалиева, который находился на этой должности с 2019 года, но отвечал за дорожную сферу с 2001 года. Сообщая об их увольнении глава государства сказал: «Для предательства места нет».