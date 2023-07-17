Компания UzAuto Motors планирует организовать мелкоузловую сборку автомобилей Chevrolet Onix на базе завода «СарыаркаАвтоПром» в Костанайской области Казахстана. Об этом было сообщено на заседание рабочей группы стран на уровне заместителей глав правительств.

Запуск проекта запланирован на первый квартал 2024 года. Сообщается, что контракты подписаны, ведётся изготовление оборудования для цехов сварки, окраски, сборки.

Крупноузловая сборка Onix в Костанае началась в мае 2023 года.

Серийное производство автомобиля этой марки в Узбекистане стартовало в феврале этого года. На сегодняшний день очередь на Onix превышает 5300 заказов, Tracker — свыше 9200.