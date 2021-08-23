Благодаря помощи международного сообщества Афганистан более 10 лет поддерживал быстрый экономический рост и имел улучшения по важным социальным показателям. В период с 2003 по 2012 год рост экономики страны в среднем составлял 9,4%, что было обусловлено бурным ростом сектора услуг и сельского хозяйства. Но в период с 2015 по 2020 год экономика росла всего на 2,5% в год, следует из данных Всемирного банка.

Экономика Афганистана

Показатели

2018

2019

2020

ВВП (млрд долларов)

18,4

19,3

20

доля архитектуры в ВВП

25,2%

28,5%

30,6%

доля промышленности в ВВП

12,2%

12,3%

12%

доля услуг в ВВП

57,5%

54,6%

53%

Реальный рост ВВП (%)

1,2%

3,9%

-1,9%

ВВП на душу населения (в долларах)

493,8

507,1

512,7

Население (млн человек)

37,2

38

39,8

Экспорт (млн долларов)

875

864

777

Импорт (млн долларов)

6 596

6 158

5 880



Источник: Национальное управление статистики Афганистана

В 2020 году ВВП Афганистана упал на 5% по оценке Азиатского банка развития, главным образом в связи с пандемией COVID-19, по оценке Национального управления статистики Афганистана — на 1,9%.

В 2020 году, по данным Всемирного банка, размер экономики Афганистана в долларовом выражении в текущих ценах составил 20 млрд долларов при населении около 38,9 миллиона человек.

По ВВП на душу населения Афганистан относится к беднейшим государствам на планете — 512,7 доллара, что в три раза ниже, чем в Узбекистане — 1685,8 доллара. Афганский ВВП, по официальным данным, на 30,6% обеспечивает сельское хозяйство, на 12% — промышленность и на 53% — сфера услуг.

«Частный сектор крайне мал, и занятость сосредоточена в низкопроизводительном аграрном секторе (45,7% рабочей силы занято в сельском хозяйстве)», — пишет Всемирный банк.

Из-за непрекращающегося многолетнего военного конфликта экономика этой страны сильно зависит от импорта. Афганистан в 2020 году закупил товаров и продукции извне на сумму более чем 6,5 млрд долларов (по официальным данным Афганистана, на $5,8 млрд), а объемы экспорта в 8,5 раз меньше импорта — всего 776,7 млн в год ($777 млн).

Афганистана в основном экспортирует сушенные фрукты, лечебные травы, полезные ископаемые, овощи, шерсть и хлопок и другие.

Фото: Stefanie Glinski / TNH

Опиум

По данным Всемирного банка, незаконная торговля опиумом по-прежнему занимает центральное место в афганской экономике. В опиумной экономике занято до 119 тысяч афганцев, а доход, полученный от внутреннего потребления, производства и экспорта опиатов, оценивался в размере от 1,2 млрд до 2,1 млрд долларов в 2019 году (от 7% до 11% ВВП).

Движущей силой опиумной экономики является отсутствие альтернативных источников средств к существованию, слабое верховенство закона и легкий доступ к ключевым торговым маршрутам. Основная роль незаконной деятельности в афганской экономике, включая производство и контрабанду опия, ослабляет общее управление и лишает правительство столь необходимых доходов.

При этом цена на опиум упала до рекордно низкого уровня в 2019 году (на 33% ниже цен 2018 года). Соответственно, посевные площади опийного мака сократились на 38%, самый низкий уровень с 2013 года. Снижение производства опия не привело к измеряемому увеличению бедности в сельской местности, что свидетельствует о том, что благоприятные предыдущие рыночные условия позволяли домохозяйствам, выращивающим опий, накапливать активы и сбережения, а потенциал диверсифицироваться в производство других культур.

Международная помощь

Фото: The U.S. Army.

Как отмечает Всемирный банк, слабые государственные институты и право собственности ограничивают доступ к финансовым услугам. Кредитование частного сектора составляет всего 3% ВВП. Слабая конкурентоспособность ведет к структурному торговому дефициту, равному примерно 30% ВВП, который почти полностью финансируется за счет иностранных грантов.

Гранты продолжают финансировать около 75% государственных расходов. Расходы на безопасность (национальная безопасность и полиция) высоки и составляют около 28% ВВП в 2019 году по сравнению с в среднем по стране с низким уровнем дохода около 3% ВВП, в результате чего общие государственные расходы составляют около 57% ВВП.

Потоки финансовой помощи Афганистану снизились с примерно 100% ВВП в 2009 году до 42,9% ВВП в 2020 году на фоне многократного сокращения иностранного военного контингента (с 130 тысяч в 2011 году до примерно 15 тысяч в 2020 году). Уменьшение грантов привело к сокращению сектора услуг и дальнейшему ухудшению ситуации на рынке труда.

Ситуация ухудшилась после того, как движение «Талибан» начало захватывать территории и активизировало нападения на военные и гражданские объекты. При этом в период с 2014 по 2019 год число жертв среди гражданского населения составило более 10 тысяч человек в год. Последствия сокращения грантов и ухудшения безопасности усугублялись политической нестабильностью после спорных результатов президентских выборов 2014 года. Формирование правительства национального единства в соответствии с неконституционным соглашением о разделении власти привело к административным сбоям и замедлило продвижение реформ.

Внешний товарооборот Узбекистана с Афганистаном

млн долларов

Торговля с Афганистаном

2018

2019

2020

Всего

604,6

619,9

779

Экспорт

602,6

617

776,7

Импорт

2,1

3

2,3



Источник: Госкомстат.

«Газета.uz» запросила у Государственного комитета по статистике данные о внешней торговле между Узбекистаном и Афганистаном. Согласно информации Госкомстата, в 2020 году внешнеторговый оборот составил 779 млн долларов, а в январе-июне 2021 года — 351,9 млн долларов.

Среди 20 крупных стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности у Узбекистана наблюдается активный внешнеторговый баланс (экспорт больше импорта) с четырьмя странами, в частности с такими, как Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан и Турция. С остальными 16-ю странами сохраняется пассивный баланс внешнеторгового оборота.

То есть Афганистан является одним из крупнейших рынков сбыта для Узбекистана. В частности, в 2020 году узбекский экспорт в эту страну составил 776,7 млн долларов, тогда как импорт в 334 раза меньше — всего 2,3 млн долларов. В январе-июне этого года показатели составили 350 млн и 1,4 млн долларов соответственно.





тыс. долларов

Показатели

2020

январь-июнь

2021

Внешнеторговый оборот

779 056,4

351 942,0

Экспорт

776 737,5

350 514,1

Импорт

2 318,8

1 428,0

Сальдо

774 418,7

349 086,1







Структура экспорта

776 737,5

350 514,1

Пищевые продукты и живые животные

276 474,5

147 790,3

Напитки и табак

316,7

125,1

Сырье непродовольственное, кроме топлива

10 064,1

2 027,0

Минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы

162 714,2

67 729,7

Животные и растительные масла, жиры и воски

16 436,5

891,1

Химические вещества и аналогичная продукция

20 763,4

11 527,3

Промышленные товары

72 369,8

19 961,5

Машины и транспортное оборудование

7 911,1

8 437,6

Различные готовые изделия

2 999,7

398,5

Прочие товары

171,9

168,5







Структура импорта

2 318,8

1 428,0

Пищевые продукты и живые животные

383,9

292,3

Напитки и табак

83,6

108,3

Сырье непродовольственное, кроме топлива

377,8

661,8

Минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы

0,7

3,7

Животные и растительные масла, жиры и воски

26,0

-

Химические вещества и аналогичная продукция

60,9

4,3

Промышленные товары

48,1

47,4

Машины и транспортное оборудование

37,9

28,8

Различные готовые изделия

115,2

25,5



Узбекистан в 2020 году в основном экспортировал пищевые продукты и живых животных (35,5% или $276,4 млн), минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы (21% или $162,7 млн), промышленные товары (9,3% или $72,3 млн).

Основную часть импорта из Афганистана составляет пищевые продукты и живые животные, а также непродовольственное сырьё, кроме топлива.

А вот как выглядит топ-20 экспортируемых товаров из Узбекистана в Афганистан в 2020 году и в январе-июне 2021 года.

тыс. долларов

Наименование

2020

Всего экспорт:

776 737,5

Мука грубого и тонкого помола, пшеничная и суржиковая

217 558,5

Пруток, катанка, ушки, профили и сортовой прокат из черных металлов (включая сварочное железо)

54 280,5

Овощи свежие, охлажденные, замороженные или консервированные обычным способом (включая сушеные бобовые); корнеплоды, клубнеплоды и прочие съедобные овощи, не включенные в другие категории, свежие или сушеные

45 729,1

Нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов (кроме сырых); продукты, не включенные в другие категории, содержащие по весу 70% или более таких масел, являющихся основной составной частью этих продуктов; нефтесодержащие отходы

16 724,3

Растительные масла и жиры; , нерафинированные, рафинированные или фракционированные

16 436,5

Удобрения (кроме удобрений, включенных в группу 272)

14 274,3

Пропан и бутан, сжиженные

12 796,9

Известь, цемент и обработанные строительные материалы (кроме материалов из стекла и глины)

9 970,8

Масличные семена и масличные плоды, пригодные для получения растительных масел (исключая муку тонкого и грубого помола)

4 922,6

Овощи, корнеплоды и клубнеплоды, приготовленные или консервированные, не включенные в другие категории

4 032,4

Покрытия для полов и т. п.

3 697,3

Сырьевые материалы растительного происхождения, не включенные в другие категории

3 502,1

Автомобили для перевозки грузов и автомобили специального назначения

3 456,5

Яйца птицы и яичные желтки, свежие, сушеные или консервированные иным способом, подслащенные или неподслащенные; яичный альбумин

3 081,7

Бумага и картон, нарезанные по размеру или формату, и изделия из бумаги или картона

2 612,8

Обувь

2 426,7

Медикаменты (включая ветеринарные медикаменты)

2 136,3

Автомобили и прочие транспортные средства с двигателем, предназначенные в основном для перевозки пассажиров (кроме транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя), включая многоместные автомобили с кузовом фургон

1 786,6

Продукты из зерновых и продукты из муки или крахмала, фруктового или овощного

1 634,4

Шелк

1 185,5

Спирты, фенолы, фенолоспирты и их галоидозамещенные, сульфированные, нитрованные и нитрозатированные производные

1 091,5



Проекты Узбекистана по Афганистану

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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

В ноябре 2020 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему расширению и укреплению экономического сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан».

Документом планируется ускорить реализацию крупных проектов по строительству линии электропередачи «Сурхан-Пули-Хумри» мощностью 500 кВт. Новая ЛЭП протяженностью 260 км позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70% до 6 млрд кВт.ч в год. Соглашение о строительстве подписано после утверждения финансирования Азиатским банком развития в размере 110 млн долларов. Строительство части ЛЭП на территории Узбекистана планировалось завершить к марту 2021 года, а начать работы на территории Афганистана — в августе.

Постановление также предусматривает принятие мер совместно с хозяйствующими субъектами по снижению цен на основным товары, такие как цемент, железо, сжиженный газ, мука, пшеница, яйца и растительное масло, экспортируемые в Афганистан, для обеспечения конкурентоспособности на афганском рынке.

Кроме того, в начале февраля Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар». Проект планировалось подготовить в мае, а начать строительство дороги — в сентябре этого года. Шавкат Мирзиёев назвал это «проектом века», а также заявил, что железная дорога станет одним из крупнейших проектов в истории Узбекистана.

Узбекистан также планирует довести объём взаимной торговли с Афганистаном до 2 млрд долларов к 2023 году. Для увеличения экспортного потенциала Узбекистан планирует построить в Термезе международный торговый центр с годовым товарооборотом в 500 млн долларов. В центре общей стоимостью 75 млн долларов будут размещены терминалы по приему, хранению, переработке, сортировке и упаковке, а также продаже продукции.