Благодаря помощи международного сообщества Афганистан более 10 лет поддерживал быстрый экономический рост и имел улучшения по важным социальным показателям. В период с 2003 по 2012 год рост экономики страны в среднем составлял 9,4%, что было обусловлено бурным ростом сектора услуг и сельского хозяйства. Но в период с 2015 по 2020 год экономика росла всего на 2,5% в год, следует из данных Всемирного банка.
Экономика Афганистана
|Показатели
|2018
|2019
|2020
|ВВП (млрд долларов)
|18,4
|19,3
|20
|доля архитектуры в ВВП
|25,2%
|28,5%
|30,6%
|доля промышленности в ВВП
|12,2%
|12,3%
|12%
|доля услуг в ВВП
|57,5%
|54,6%
|53%
|Реальный рост ВВП (%)
|1,2%
|3,9%
|-1,9%
|ВВП на душу населения (в долларах)
|493,8
|507,1
|512,7
|Население (млн человек)
|37,2
|38
|39,8
|Экспорт (млн долларов)
|875
|864
|777
|Импорт (млн долларов)
|6 596
|6 158
|5 880
Источник: Национальное управление статистики Афганистана
В 2020 году ВВП Афганистана упал на 5% по оценке Азиатского банка развития, главным образом в связи с пандемией COVID-19, по оценке Национального управления статистики Афганистана — на 1,9%.
В 2020 году, по данным Всемирного банка, размер экономики Афганистана в долларовом выражении в текущих ценах составил 20 млрд долларов при населении около 38,9 миллиона человек.
По ВВП на душу населения Афганистан относится к беднейшим государствам на планете — 512,7 доллара, что в три раза ниже, чем в Узбекистане — 1685,8 доллара. Афганский ВВП, по официальным данным, на 30,6% обеспечивает сельское хозяйство, на 12% — промышленность и на 53% — сфера услуг.
«Частный сектор крайне мал, и занятость сосредоточена в низкопроизводительном аграрном секторе (45,7% рабочей силы занято в сельском хозяйстве)», — пишет Всемирный банк.
Из-за непрекращающегося многолетнего военного конфликта экономика этой страны сильно зависит от импорта. Афганистан в 2020 году закупил товаров и продукции извне на сумму более чем 6,5 млрд долларов (по официальным данным Афганистана, на $5,8 млрд), а объемы экспорта в 8,5 раз меньше импорта — всего 776,7 млн в год ($777 млн).
Афганистана в основном экспортирует сушенные фрукты, лечебные травы, полезные ископаемые, овощи, шерсть и хлопок и другие.
Фото: Stefanie Glinski / TNH
Опиум
По данным Всемирного банка, незаконная торговля опиумом по-прежнему занимает центральное место в афганской экономике. В опиумной экономике занято до 119 тысяч афганцев, а доход, полученный от внутреннего потребления, производства и экспорта опиатов, оценивался в размере от 1,2 млрд до 2,1 млрд долларов в 2019 году (от 7% до 11% ВВП).
Движущей силой опиумной экономики является отсутствие альтернативных источников средств к существованию, слабое верховенство закона и легкий доступ к ключевым торговым маршрутам. Основная роль незаконной деятельности в афганской экономике, включая производство и контрабанду опия, ослабляет общее управление и лишает правительство столь необходимых доходов.
При этом цена на опиум упала до рекордно низкого уровня в 2019 году (на 33% ниже цен 2018 года). Соответственно, посевные площади опийного мака сократились на 38%, самый низкий уровень с 2013 года. Снижение производства опия не привело к измеряемому увеличению бедности в сельской местности, что свидетельствует о том, что благоприятные предыдущие рыночные условия позволяли домохозяйствам, выращивающим опий, накапливать активы и сбережения, а потенциал диверсифицироваться в производство других культур.
Международная помощь
Фото: The U.S. Army.
Как отмечает Всемирный банк, слабые государственные институты и право собственности ограничивают доступ к финансовым услугам. Кредитование частного сектора составляет всего 3% ВВП. Слабая конкурентоспособность ведет к структурному торговому дефициту, равному примерно 30% ВВП, который почти полностью финансируется за счет иностранных грантов.
Гранты продолжают финансировать около 75% государственных расходов. Расходы на безопасность (национальная безопасность и полиция) высоки и составляют около 28% ВВП в 2019 году по сравнению с в среднем по стране с низким уровнем дохода около 3% ВВП, в результате чего общие государственные расходы составляют около 57% ВВП.
Потоки финансовой помощи Афганистану снизились с примерно 100% ВВП в 2009 году до 42,9% ВВП в 2020 году на фоне многократного сокращения иностранного военного контингента (с 130 тысяч в 2011 году до примерно 15 тысяч в 2020 году). Уменьшение грантов привело к сокращению сектора услуг и дальнейшему ухудшению ситуации на рынке труда.
Ситуация ухудшилась после того, как движение «Талибан» начало захватывать территории и активизировало нападения на военные и гражданские объекты. При этом в период с 2014 по 2019 год число жертв среди гражданского населения составило более 10 тысяч человек в год. Последствия сокращения грантов и ухудшения безопасности усугублялись политической нестабильностью после спорных результатов президентских выборов 2014 года. Формирование правительства национального единства в соответствии с неконституционным соглашением о разделении власти привело к административным сбоям и замедлило продвижение реформ.
Внешний товарооборот Узбекистана с Афганистаном
|млн долларов
|Торговля с Афганистаном
|2018
|2019
|2020
|Всего
|604,6
|619,9
|779
|Экспорт
|602,6
|617
|776,7
|Импорт
|2,1
|3
|2,3
Источник: Госкомстат.
«Газета.uz» запросила у Государственного комитета по статистике данные о внешней торговле между Узбекистаном и Афганистаном. Согласно информации Госкомстата, в 2020 году внешнеторговый оборот составил 779 млн долларов, а в январе-июне 2021 года — 351,9 млн долларов.
Среди 20 крупных стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности у Узбекистана наблюдается активный внешнеторговый баланс (экспорт больше импорта) с четырьмя странами, в частности с такими, как Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан и Турция. С остальными 16-ю странами сохраняется пассивный баланс внешнеторгового оборота.
То есть Афганистан является одним из крупнейших рынков сбыта для Узбекистана. В частности, в 2020 году узбекский экспорт в эту страну составил 776,7 млн долларов, тогда как импорт в 334 раза меньше — всего 2,3 млн долларов. В январе-июне этого года показатели составили 350 млн и 1,4 млн долларов соответственно.
|тыс. долларов
|Показатели
|2020
|январь-июнь
2021
|Внешнеторговый оборот
|779 056,4
|351 942,0
|Экспорт
|776 737,5
|350 514,1
|Импорт
|2 318,8
|1 428,0
|Сальдо
|774 418,7
|349 086,1
|Структура экспорта
|776 737,5
|350 514,1
|Пищевые продукты и живые животные
|276 474,5
|147 790,3
|Напитки и табак
|316,7
|125,1
|Сырье непродовольственное, кроме топлива
|10 064,1
|2 027,0
|Минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы
|162 714,2
|67 729,7
|Животные и растительные масла, жиры и воски
|16 436,5
|891,1
|Химические вещества и аналогичная продукция
|20 763,4
|11 527,3
|Промышленные товары
|72 369,8
|19 961,5
|Машины и транспортное оборудование
|7 911,1
|8 437,6
|Различные готовые изделия
|2 999,7
|398,5
|Прочие товары
|171,9
|168,5
|Структура импорта
|2 318,8
|1 428,0
|Пищевые продукты и живые животные
|383,9
|292,3
|Напитки и табак
|83,6
|108,3
|Сырье непродовольственное, кроме топлива
|377,8
|661,8
|Минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы
|0,7
|3,7
|Животные и растительные масла, жиры и воски
|26,0
|-
|Химические вещества и аналогичная продукция
|60,9
|4,3
|Промышленные товары
|48,1
|47,4
|Машины и транспортное оборудование
|37,9
|28,8
|Различные готовые изделия
|115,2
|25,5
Узбекистан в 2020 году в основном экспортировал пищевые продукты и живых животных (35,5% или $276,4 млн), минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы (21% или $162,7 млн), промышленные товары (9,3% или $72,3 млн).
Основную часть импорта из Афганистана составляет пищевые продукты и живые животные, а также непродовольственное сырьё, кроме топлива.
А вот как выглядит топ-20 экспортируемых товаров из Узбекистана в Афганистан в 2020 году и в январе-июне 2021 года.
|тыс. долларов
|Наименование
|2020
|Всего экспорт:
|776 737,5
|Мука грубого и тонкого помола, пшеничная и суржиковая
|217 558,5
|Пруток, катанка, ушки, профили и сортовой прокат из черных металлов (включая сварочное железо)
|54 280,5
|Овощи свежие, охлажденные, замороженные или консервированные обычным способом (включая сушеные бобовые); корнеплоды, клубнеплоды и прочие съедобные овощи, не включенные в другие категории, свежие или сушеные
|45 729,1
|Нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов (кроме сырых); продукты, не включенные в другие категории, содержащие по весу 70% или более таких масел, являющихся основной составной частью этих продуктов; нефтесодержащие отходы
|16 724,3
|Растительные масла и жиры; , нерафинированные, рафинированные или фракционированные
|16 436,5
|Удобрения (кроме удобрений, включенных в группу 272)
|14 274,3
|Пропан и бутан, сжиженные
|12 796,9
|Известь, цемент и обработанные строительные материалы (кроме материалов из стекла и глины)
|9 970,8
|Масличные семена и масличные плоды, пригодные для получения растительных масел (исключая муку тонкого и грубого помола)
|4 922,6
|Овощи, корнеплоды и клубнеплоды, приготовленные или консервированные, не включенные в другие категории
|4 032,4
|Покрытия для полов
|3 697,3
|Сырьевые материалы растительного происхождения, не включенные в другие категории
|3 502,1
|Автомобили для перевозки грузов и автомобили специального назначения
|3 456,5
|Яйца птицы и яичные желтки, свежие, сушеные или консервированные иным способом, подслащенные или неподслащенные; яичный альбумин
|3 081,7
|Бумага и картон, нарезанные по размеру или формату, и изделия из бумаги или картона
|2 612,8
|Обувь
|2 426,7
|Медикаменты (включая ветеринарные медикаменты)
|2 136,3
|Автомобили и прочие транспортные средства с двигателем, предназначенные в основном для перевозки пассажиров (кроме транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя), включая многоместные автомобили с кузовом фургон
|1 786,6
|Продукты из зерновых и продукты из муки или крахмала, фруктового или овощного
|1 634,4
|Шелк
|1 185,5
|Спирты, фенолы, фенолоспирты и их галоидозамещенные, сульфированные, нитрованные и нитрозатированные производные
|1 091,5
Проекты Узбекистана по Афганистану
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».
В ноябре 2020 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему расширению и укреплению экономического сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан».
Документом планируется ускорить реализацию крупных проектов по строительству линии электропередачи «Сурхан-Пули-Хумри» мощностью 500 кВт. Новая ЛЭП протяженностью 260 км позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70% до 6 млрд кВт.ч в год. Соглашение о строительстве подписано после утверждения финансирования Азиатским банком развития в размере 110 млн долларов. Строительство части ЛЭП на территории Узбекистана планировалось завершить к марту 2021 года, а начать работы на территории Афганистана — в августе.
Постановление также предусматривает принятие мер совместно с хозяйствующими субъектами по снижению цен на основным товары, такие как цемент, железо, сжиженный газ, мука, пшеница, яйца и растительное масло, экспортируемые в Афганистан, для обеспечения конкурентоспособности на афганском рынке.
Кроме того, в начале февраля Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар». Проект планировалось подготовить в мае, а начать строительство дороги — в сентябре этого года. Шавкат Мирзиёев назвал это «проектом века», а также заявил, что железная дорога станет одним из крупнейших проектов в истории Узбекистана.
Узбекистан также планирует довести объём взаимной торговли с Афганистаном до 2 млрд долларов к 2023 году. Для увеличения экспортного потенциала Узбекистан планирует построить в Термезе международный торговый центр с годовым товарооборотом в 500 млн долларов. В центре общей стоимостью 75 млн долларов будут размещены терминалы по приему, хранению, переработке, сортировке и упаковке, а также продаже продукции.