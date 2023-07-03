Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом от 14 июня внёс изменения в список объектов, которые планируется приватизировать.

Из списка государственных активов, которые пытаются приватизировать с 2021 года, исключены зоны отдыха «Сиджак» и «Чаткал». Согласно документу, «Сиджак» находится на балансе Агентства по управлению госактивами, «Чаткал» — «Тошнефтгазкурилиш».

«Сиджак», занимающую 5,4 га, выставляли на торги в апреле 2021 года, апреле и октябре 2022 года, но объект так и не был продан. На его территории имеется спортивное сооружение, гостиница, три бассейна, амфитеатр, коттедж и другие здания. Объект оценивался в 70 млрд сумов.

Ранее зона отдыха принадлежала дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой и была обращена судом в доход государства. Объект планировалось передать спортивным организациям и создать учебно-тренировочную базу при Ассоциации футбола Узбекистана для национальных сборных, как указывалось в постановлении президента Узбекистана от 16 марта 2018 года.

В декабре 2019 года указом президента о поднятии футбола на новый этап развития этот пункт документа утратил силу, учебно-тренировочный центр для национальных сборных было поручено создать на территории посёлка Янгибазар Юкоричирчикского района Ташкентской области.

В июле 2019 года стало известно, что «Сиджак» планируют передать в безвозмездное пользование Федерации триатлона Узбекистана. Но в итоге в июне 2020 года актив решили приватизировать.

Зону отдыха «Чаткал», определённую к приватизации летом 2021 года, также пытались продать трижды. В октябре лот выставляли на аукцион по цене в 12,2 млрд сумов, а в ноябре АУГА объявило тендер на покупку.