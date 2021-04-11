Агентство по управлению государственными активами сообщило о начале приёма заявок на покупку бывшего центрального здания Службы государственной безопасности в Ташкенте.

Речь идет о здании в центре города, на улице Сайлгох («Бродвей») в Юнусабадском районе. Объект был включено в перечень из 15 госактивов, реализуемых частному бизнесу.

Фото: АУГА.

Общая площадь земельного участка составляет 2,2 га, площадь зданий и сооружений — 40243 кв. м, площадь застройки — 9376 кв. м. Коммуникационные сети (вода, газ, электричество, теплоэнергия) имеются.

На базе этого объекта требуется организовать один или несколько следующих видов деятельности, в том числе организация офисных помещений, торговых помещений, торгово-развлекательного центра, предоставление спектра услуг в сфере культуры и досуга, спорта, туризма и других.

Агентство по управлению госактивами также предоставило панорамные снимки здания.

В конце февраля стало известно, что в столице ожидается открытие Ташкентского университета прикладных наук и Дипломатического университета, которые на несколько лет могут освободить от уплаты всех видов налогов. Первый вуз должен расположиться в Юнусабадском районе, второй — в Мирабадском (предположительно в бывшем здании СГБ).

Фото: АУГА.

Ранее АУГА сообщало, что на публичные торги также выставлены (по ссылкам можно посмотреть панорамные снимки):

Фото: АУГА.

Напомним, зона отдыха «Сиджак» принадлежала дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой. Объект планировалось передать спортивным организациям. Так, на базе «Сиджака», «обращенного судом в доход государства», поручалось создать учебно-тренировочную базу при Ассоциации футбола Узбекистана для национальных сборных постановлением президента Узбекистана от 16 марта 2018 года о развитии футбола.

Однако уже в декабре 2019 года указом президента о поднятии футбола на новый этап развития этот пункт вышеуказанного документа утратил силу, а учебно-тренировочный центр для национальных сборных было поручено создать на территории поселка Янгибазар Юкоричирчикского района Ташкентской области.

В июле 2019 года стало известно, что «Сиджак» планируют передать в безвозмездное пользование Федерации триатлона Узбекистана. Но в итоге в июне 2020 года актив решили приватизировать.

Госактивы будут реализованы в двух этапах. На первом претенденты проходят предварительный квалификационный отбор, в том числе рассматривается полнота представленной документации, необходимой для участия на торгах, подтверждение оплаты задатка, приемлемость (неприемлемость) представленной бизнес-концепции с учётом требований, предъявляемых к дальнейшему использованию объекта.

На втором этапе оценивается коммерческое предложение (выкупная стоимость и срок оплаты) и платежеспособность претендента.