Зону отдыха «Сижжак» в Бостанлыкском районе Ташкентской области планируют передать в безвозмездное пользование Федерации триатлона Узбекистана, следует из проекта постановления Кабинета Министров. Документ, направленный на развитие триатлона, подготовило Агентство по управлению государственными активами.

На базе зоны отдыха намечено создать учебно-тренировочную базу федерации для национальных сборных команд по триатлону. Ожидается, что на эти цели будет направлено 15 млрд сумов.

На территории базы также предусмотрено строительство внешних инженерно-коммуникационных сетей, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и автомобильных дорог (за счет средств местного бюджета Ташкентской области) и дорог для занятия велоспортом и бегом (за счет средств Республиканского дорожного фонда).

Министерство финансов, как ожидается, будет ежегодно выделять федерации средства для оплаты услуг Национальной гвардии по охране здания и сооружения базы, компенсации затрат по закупу мазута и электроэнергии для беспрерывного использования зданий и сооружения базы, оплаты за все виды коммунальных услуг.

Как отмечается в проекте, на территории зоны отдыха имеется «спортивное сооружение», гостиница, три бассейна, амфитеатр, коттедж и другие здания.

Из документа следует, что имущество базы было арестовано приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 10 февраля 2017 года. Если приговор суда отменят или изменят, а имущество освободят из-под ареста, федерация должна будет возвратить его или возместить стоимость владельцу (не указан в документе).

В начале марте Федерацию триатлона возглавил первый заместитель руководителя службы безопасности президента, зять главы государства Отабек Умаров.