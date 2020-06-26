Агентство по управлению государственными активами (АУГА) продает зону отдыха «Сиджак», расположенную на территории Бостанлыкского района Ташкентской области, говорится в заявлении ведомства в его Telegram-канале.

Зона отдыха будет реализована на публичных торгах «на основе принципа прозрачности», подчеркивается в заявлении.

Общая земельная площадь комплекса, принадлежащего агентству, включая здания и сооружения, составляет 5,38 га. В настоящее время ведется организационная работа по приватизации, сообщили «Газете.uz» в АУГА, отметив, что последние месяцы объект находился на балансе агентства.

Как сообщалось ранее, на территории зоны отдыха имеется «спортивное сооружение», гостиница, три бассейна, амфитеатр, коттедж и другие здания. Имущество базы было арестовано приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 10 февраля 2017 года.

Отметим, что зону отдыха дважды планировалось передать спортивным организациям. Так, на базе «Сиджака», «обращенного судом в доход государства», поручалось создать учебно-тренировочную базу при Ассоциации футбола Узбекистана для национальных сборных постановлением президента Узбекистана от 16 марта 2018 года о развитии футбола.

Однако уже в декабре 2019 года указом президента о поднятии футбола на новый этап развития этот пункт вышеуказанного документа утратил силу, а учебно-тренировочный центр для национальных сборных было поручено создать на территории поселка Янгибазар Юкоричирчикского района Ташкентской области.

В июле 2019 года стало известно, что «Сиджак» планируют передать в безвозмездное пользование Федерации триатлона Узбекистана, которую возглавляет зять президента Отабек Умаров.

На базе зоны отдыха намечалось создать учебно-тренировочную базу федерации для национальных сборных команд по триатлону. На эти цели планировалось направить 15 млрд сумов.

Утвердил ли Кабмин этот документ, неизвестно. В Национальной базе данных законодательства найти его не удалось.