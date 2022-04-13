Агентство по управлению государственными активами вновь объявило о начале продажи зоны отдыха «Сиджак» общей площадью 5,4 га в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Госактив будет реализован в два этапа. Среди особых условий продажи — обязательство сохранять и развивать будущую гостиницу и/или другую туристическую инфраструктуру.

Зона отдыха включает в себя гостиницу, несколько бассейнов, амфитеатр, коттедж и ряд других сооружений.

Заявки на первый этап торгов принимаются в письменном или электронном виде (через E-auksion) до 18:00 11 мая.

В апреле 2021 года объект уже выставлялся на продажу.

Ранее зона отдыха принадлежала дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой и была обращена судом в доход государства. Объект планировалось передать спортивным организациям и создать учебно-тренировочную базу при Ассоциации футбола Узбекистана для национальных сборных, как указывалось в постановлении президента Узбекистана от 16 марта 2018 года.

В декабре 2019 года указом президента о поднятии футбола на новый этап развития этот пункт вышеуказанного документа утратил силу, учебно-тренировочный центр для национальных сборных было поручено создать на территории поселка Янгибазар Юкоричирчикского района Ташкентской области.

В июле 2019 года стало известно, что «Сиджак» планируют передать в безвозмездное пользование Федерации триатлона Узбекистана. Но в итоге в июне 2020 года актив решили приватизировать.