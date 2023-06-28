Международная сеть кофеен Costa Coffee готовится к выходу на рынок Узбекистана. Об этом сообщил Spot со ссылкой на Telegram-канал местного подразделения компании.

Канал был создан 19 июня, а двумя днями позже в нём появился первый пост с анонсом скорого открытия. 26 июня компания также запустила профиль в Instagram.

Первая локация Costa Coffee откроется в Ташкенте, как ожидается, в скором времени. Локацию компания пока не объявила. Сейчас в Facebook-аккаунте указан адрес: улица Махатмы Ганди, 14, там расположен торговый центр.

Сеть кофеен отсчитывает свою историю с 1971 года, когда братья Серджио и Бруно Коста открыли кофеварню в Лондоне. В 1978 году компания начала расширяться, а через три года в столице Великобритании начала работать первая кофейня под брендом Costa.

Фирменным сортом кофе от компании стал Mocha Italia. Компания закупает зёрна у поставщиков — обладателей сертификатов Rainforest Alliance, подтверждающих уделяемое ими внимание экологии.

Сейчас сеть Costa Coffee насчитывает свыше 4000 локаций в 44 странах мира, большая часть из которых работает по франшизе. В Казахстане, например, кофейни сети есть в Алматы и Астане. Компания также предлагает установку своих кофемашин Costa Express с бесплатной поставкой зёрен кофе и других ингредиентов.

Ранее Spot писал, что в Ташкенте готовятся к открытию по франшизе ресторан американской сети Subway и кафе Cinnabon.