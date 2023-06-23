Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 42-м пленарном заседании в пятницу одобрил изменения и дополнения в закон о государственном флаге.

Закон был разработан группой депутатов Законодательной палаты «с учётом реалий настоящего времени, предложений и требований граждан», сообщила пресс-служба Сената.

«Газета.uz» писала, что законопроект о смягчении требований к использованию флага публиковался для общественного обсуждения с 1 по 16 июня, а 21 июня Законодательная палата приняла поправки сразу в трёх чтениях.

«Вносимые в закон новшества имеют очень важное значение», — заявила на заседании председатель Сената Танзила Нарбаева. По её словам, это позволит расширить масштаб использования государственного флага населением, в том числе молодыми людьми, в качестве символа преданности своей стране и гордости за неё.

«Благодаря либерализации и конкретизации порядка использования флага, созданию возможностей для того, чтобы он развевался в дни радости нашего народа, в домах людей, наш флаг превратится в по-настоящему народный флаг», — сказала она.

Изменения

Сейчас в законе говорится, что государственный флаг поднимается постоянно на зданиях, в залах заседаний и в кабинетах в ряде государственных органов, а также «может быть поднят во время общенациональных праздников и торжественных мероприятий при обеспечении необходимого уважения к нему».

В новой версии этот список значительно расширяется. Флаг при обеспечении уважения к нему может использоваться и на объектах, не указанных выше, а также на общенациональных праздниках, спортивных соревнованиях, физкультурно-массовых, культурных и других массовых мероприятиях, официальных международных мероприятиях, торжественных мероприятиях, семейных праздниках, празднованиях памятных дат, похоронных мероприятиях общественных и государственных деятелей, военнослужащих и в других случаях, в том числе без использования древка (флагштока).

Отдельно уточняется, что государственный флаги обозначения, представляющие собой его изображение, при обеспечении уважения к флагу могут использоваться «в общественных местах, зданиях и иных объектах, местах жительства или работы, а также на прилегающих к ним территориях, в салоне транспортных средств».

Закон также разрешает использование обозначения, представляющие собой изображение государственного флага, физическими и юридическими лицами, представляющими Узбекистан на официальных международных мероприятиях, в целях обозначения принадлежности к Узбекистану.

Обозначения с изображением флага Узбекистана могут быть использованы на одежде и знаках отличия лиц, находящихся на военной или иной государственной службе, а также при подготовке спортивной одежды к международным спортивным соревнованиям и чемпионатам Узбекистана.

Закон запрещает использовать обозначения, представляющие собой изображение государственного флага, в коммерческих целях для продвижения производимых или реализуемых товаров (работ, услуг). Исключение составляет нанесение обозначений, представляющих собой изображение флага, на верхнюю одежду в декоративных целях или в целях обозначения принадлежности к Узбекистану с обеспечением уважения к флагу.

Ограничения

Закон дополнен рядом положений, касающихся запрета на неуважительное отношение к государственному флагу Узбекистана. Не допускается:

использовать флаг и обозначения, представляющие собой его изображение, в разорванном, грязном, дырявом, выцветшем и в ином неподобающем виде;

использовать флаг в качестве покрывала для чего-либо;

для чего-либо; стелить или наносить изображение флага на столы, кресла, стулья и использовать его в качестве покрытия, а также стелить или наносить его изображение в иные места, куда садятся, или под ноги;

и использовать его в качестве покрытия, а также стелить или наносить его изображение в иные использовать флаг в качестве одежды, носового платка или постельного белья,

а также для хранения и переноски вещей;

печатать обозначения, представляющие собой изображение флага Узбекистана, или иным образом наносить его изображение на обувь, носовой платок, постельное белье, нижнее белье, полотенца, коробки (упаковки), предметы, которые предназначены для разового использования и выбрасывания;

использовать флаг и обозначения, представляющие собой его изображение, в нарушение правил этики и правил поведения в обществе или иным способом, считающимся их осквернением.

Ответственность за использование флага и обозначения, представляющего собой его изображение, целым (не порванным, не проколотым), чистым (не грязным), невыцветшим и подобающим образом возлагается на физические и юридические лица, в том числе государственные органы, использующие флаг и обозначения, представляющего собой его изображение.

Как и прежде, не допускается включение элементов государственного флага в реквизиты документов или рекламные материалы негосударственных организаций. Их символики не могут быть схожи с государственным флагом.

Предыстория

С инициативой ослабить ограничения на использование флага и разрешить его свободное использование гражданами, в частности, устанавливать его в своих домах и на рабочих местах в ноябре прошлого года выступила партия УзЛиДеП.

В конце мая на съезде партии, Шавкат Мирзиёев в качестве кандидата в президенты на предстоящих 9 июля выборах, заявил, что настало время разрешить использование государственного флага в каждом доме.

«Хочу попросить депутатов и сенаторов принять во внимание, что принятие проекта закона об этом является сегодня жизненной необходимостью», — сказал он.

Для вступления закона в силу его должен подписать президент Узбекистана.