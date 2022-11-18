Либерально-демократическая партия Узбекистана выступила с инициативой упростить требования к использованию государственного флага. Лидер партии Актам Хаитов сообщил, что 18 ноября, в день принятия флага страны, на расширенном заседании фракции партии планируется создать рабочую группу для разработки соответствующих поправок в законодательство.

Отметив, что флаг является символом суверенитета Узбекистана и объединяет народ страны в его приверженности общечеловеческим ценностям, устремлениях на пути сохранения мира и построения светлого будущего, Актам Хаитов подчеркнул, что «превращение флага в постоянного спутника в нашей повседневной жизни играет важную роль в сплочении всех наций и народностей, проживающих в нашем государстве».

Он добавил, что на встречах депутатов с избирателями граждане открыто говорят о необходимости ослабить ограничения на использование флага, привести закон о государственном флаге в соответствие с требованиями времени и либерализовать нормы, связанные с его использованием.

Член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев уточнил, что партия предлагает отменить в действующем законе ограничения на использование флага и разрешить его свободное использование гражданами.

«Говоря простыми словами, эти изменения позволят и гражданам, проявляя должное уважение к нашему флагу, устанавливать его в своих домах, свободно использовать на рабочих местах», — написал депутат.

Кроме того, добавил он, планируется пересмотреть действующие меры ответственности, связанные с использованием флага.

Сейчас флаг Узбекистана разрешено использовать только на зданиях государственных органов и дипломатических представительств, в служебных кабинетах президента и других руководителей, в войсковых формированиях, в пунктах пропуска границы, на спортивных аренах и во время праздников и торжественных мероприятий, а также на центральных улицах в праздничные дни.

Запрещено включение элементов флага в реквизиты документов или рекламные материалы негосударственных организаций. Символики негосударственных некоммерческих организаций не могут быть схожи с флагом. Обозначения, представляющие собой изображение флага, также нельзя использованы в коммерческих целях для продвижения товаров, работ или услуг.