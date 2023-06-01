Комитет по вопросам науки, образования, культуры и спорта Законодательной палаты Олий Мажлиса опубликовал для общественного обсуждения законопроект о поправках в закон «О государственном флаге».

Сейчас флаг Узбекистана разрешено использовать только на зданиях государственных органов и дипломатических представительств, в служебных кабинетах президента и других руководителей, в войсковых формированиях, в пунктах пропуска границы, на спортивных аренах и во время праздников и торжественных мероприятий, а также на центральных улицах в праздничные дни.

Запрещено включение элементов флага в реквизиты документов или рекламные материалы негосударственных организаций. Символики негосударственных некоммерческих организаций не могут быть схожи с флагом. Обозначения, представляющие собой изображение флага, также нельзя использовать в коммерческих целях для продвижения товаров, работ или услуг.

Из-за того, что использование флага физическими и юридическими лицами не прописано детально в законодательстве, указанные выше действия считаются нарушением законодательства и влекут наложение штрафа от 990 тысяч до 2,3 млн сумов на основании статьи 203−1 Кодекса об административной ответственности.

Расширение возможностей использования флага в комитете объясняют значением флага «в воспитании подрастающего поколения в духе любви к Родине и повышении авторитета страны на международной арене.

Документом предлагается разрешить использование государственного флага на спортивных соревнованиях, физкультурно-массовых мероприятиях, культурных и других массовых мероприятиях, семейных праздниках, памятных датах и других мероприятиях, обеспечивая необходимое уважение к нему.

Кроме того, предлагается определить возможности использования флага в общественных местах и зданиях, местах жительства или работы, а также на прилегающих к ним территория и в салонах автомобилей — также «при должном уважительном отношении к государственному символу».

Наносить изображение государственного флага планируется разрешить на верхнюю одежду в качестве декора.

Поправки также предусматривают использование флага и символов с его изображением «в знак принадлежности к Узбекистану» в следующих случаях:

при использовании физическими и юридическими лицами, представляющими Узбекистан на официальных международных мероприятиях;

при использовании на обмундировании и отличительных знаках лицами, состоящими на военной или иной государственной службе;

при подготовке спортивной одежды к международным спортивным соревнованиям и чемпионатам Узбекистана.

Комитет предлагает конкретно определить обстоятельства, при которых недопустимо неуважительное отношение к государственному флагу.

Речь идёт об:

использовании флага Узбекистана и знаков с его изображением в порванном, испачканном, проколотом, обесцвеченном и другом ненадлежащем виде;

использовании флага для покрытия чего-либо, за исключением церемоний похорон общественных и государственных деятелей, военнослужащих;

покрытии или изображении флага на столах, сиденьях, стульях, использовании его в качестве покрытия или изображении на местах для сидения или под ногами;

использовании флага в качестве одежды, носового платка или постельных принадлежностей, а также для хранения и перевозки вещей;

нанесения знаков с изображением флага на обувь, скатерти, постельное белье, нижнее белье, полотенца, коробки (упаковки), предметы одноразового использования.

В ноябре прошлого года партия УзЛиДеп выступила с инициативой ослабить ограничения на использование флага и разрешить его свободное использование гражданами, в частности, устанавливать его в своих домах и на рабочих местах. Кроме того, предлагалось пересмотреть меры ответственности, связанные с использованием флага.

Накануне на съезде УзЛиДеП, на котором партия утвердила Шавкат Мирзиёев кандидатом в президенты на предстоящих выборах, он заявил, что настало время разрешить использование государственного флага в каждом доме.

«Хочу попросить депутатов и сенаторов принять во внимание, что принятие проекта закона об этом является сегодня жизненной необходимостью», — сказал президент.