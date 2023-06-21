Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана на заседании во вторник приняли поправки в закон «О государственном флаге», сообщает пресс-служба палаты.

Законопроект, смягчающий требования к использованию флага страны, публиковался для общественного обсуждения с 1 по 16 июня. «Газета.uz» писала об этом подробно. На заседании было сообщено, что за время обсуждения поступило более 1500 отзывов и предложений.

Сейчас флаг Узбекистана разрешено использовать только на зданиях государственных органов и дипломатических представительств, в служебных кабинетах президента и других руководителей, в войсковых формированиях, в пунктах пропуска границы, на спортивных аренах и во время праздников и торжественных мероприятий, а также на центральных улицах в праздничные дни.

Запрещено включение элементов флага в реквизиты документов или рекламные материалы негосударственных организаций. Символики негосударственных некоммерческих организаций не могут быть схожи с флагом. Обозначения, представляющие собой изображение флага, также нельзя использовать в коммерческих целях для продвижения товаров, работ или услуг. Из-за того, что использование флага гражданами и юридическими лицами не прописано детально в законодательстве, перечисленные действия считаются нарушением законодательства и влекут наложение штрафа.

В законе предлагается разрешить использование государственного флага на спортивных, культурных и других массовых мероприятиях, семейных праздниках, праздновании памятных дат и в других случаях, обеспечивая необходимое уважение к нему.

Вводится возможность — при должном уважительном отношении — использования флага и обозначения, представляющего собой изображение флага, в общественных местах, на зданиях, в местах жительства и работы, на прилегающих к ним территориях, в салоне транспортных средств, а также нанесения изображения флага на верхнюю одежду в декоративных целях.

Наряду с этим, в законе будут конкретизированы обстоятельства, при которых недопустимо неуважительное отношение к государственному флагу.

В ходе обсуждения отмечалось, что принятие поправок расширит возможности видеть флаг Узбекистана не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни и сделать его символом гордости.

В ноябре прошлого года партия УзЛиДеп выступила с инициативой ослабить ограничения на использование флага и разрешить его свободное использование гражданами, в частности, устанавливать его в своих домах и на рабочих местах. Кроме того, предлагалось пересмотреть меры ответственности, связанные с использованием флага.

В конце мая на съезде УзЛиДеП, на котором партия утвердила Шавкат Мирзиёев кандидатом в президенты на предстоящих выборах, он заявил, что настало время разрешить использование государственного флага в каждом доме.

«Хочу попросить депутатов и сенаторов принять во внимание, что принятие проекта закона об этом является сегодня жизненной необходимостью», — сказал президент.