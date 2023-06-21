Кувасайский городской суд по уголовным делам 21 июня рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении троих мужчин М. А. (1983 г. р.), Аз. А. (1995 г. р.) и Ас. А. (2005 г. р.), которые сожгли заживо кошку в Ферганской области, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Все трое были признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 111 (Жестокое обращение с животным, повлёкшее его гибель) Кодекса об административной ответственности. М. А. также признан виновным в совершении правонарушения по статье 189−1 (Изготовление, распространение продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости) КоАО.

М. А. приговорён к 7 суткам административного ареста на основании статьи 34 (применение административного взыскания за совершение нескольких правонарушений) КоАО. Аз. А. приговорён к 5 суткам административного ареста, Ас. А. — к 3 суткам административного ареста.

Напомним, максимальное наказание по части 2 статьи 111 составляет 15 суток административного ареста. Санкция статьи 189−1 предусматривает штраф от 50 до 400 базовых расчётных величин.

Как мы писали ранее, первый административный протокол, составленный в отношении троих правонарушителей инспектором профилактики, включал минимальный штраф в 3 базовые расчётные величины. После ходатайства Общества защиты животных «Mehr va oqibat» к Генеральной прокуратуре о пересмотре наказания прокурор Кувасая внёс протест на это решение, и оно было отменено, затем дело направили в суд.