Прокурор Кувасая внёс протест на постановление о минимальном штрафе в отношении троих мужчин, сжёгших заживо кошку в Ферганской области, это решение было отменено, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Административный протокол, оформленный по части 2 статьи 111 (Жестокое обращение с животным, повлёкшее его гибель) и статье 189−1 (Изготовление, распространение продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости) КоАО в отношении правонарушителей направлен в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, трёх мужчин, которые заперли кошку в клетку, подожгли и сняли процесс на видео, оштрафовали на 3 базовые расчётные величины, что является минимальным штрафом по статье 111 (Жестокое обращение с животными) Кодекса об административной ответственности. Согласно этой статье, за гибель животного полагается наложение штрафа от 5 до 10 БРВ или административный арест до 15 суток.

В Верховном суде Узбекистана «Газете.uz» сообщили, что дело не рассматривалось в суде, решение о санкции самостоятельно принял инспектор профилактики. УВД Ферганской области ранее опубликовало видео, где трое правонарушителей заявляют о своём раскаянии, которое, вероятно, стало основанием для применения наименьшего возможного штрафа.

Общество защиты животных «Mehr va oqibat» ранее отправило ходатайство в Генеральную прокуратуру Узбекистана с просьбой пересмотреть наказание согласно законодательству.