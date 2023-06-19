Трое мужчин в Ферганской области, которые заперли в клетке и заживо сожгли кошку, сняв процесс на камеру, были оштрафованы по статье 111 (Жестокое обращение с животными) Кодекса об административной ответственности на 3 базовые расчётные величины (990 тысяч сумов). Об этом сообщило Общество защиты животных со ссылкой на УВД Ферганской области.

Отметим, что это наименьший размер штрафа согласно части 1 статьи 111, которая не подразумевает гибели животного.

«Газета.uz» обратилась за уточнением решения в пресс-службу Верховного суда. Пресс-секретарь Азиз Абидов сообщил, что дело не рассматривалось в суде, решение о санкции самостоятельно принял инспектор профилактики.

Отметим, что УВД Ферганской области опубликовало видео, где трое правонарушителей заявляют о своём раскаянии, которое, вероятно, стало основанием для применения наименьшего возможного штрафа.

«ОЗЖ „Mehr va oqibat“ выражает благодарность сотрудникам УВД за оперативность, однако считает, что ужасающие действия лиц были квалифицированы неправильно. Согласно части 2 статьи 111 КоАО РУз, жестокое обращение с животными, повлёкшее гибель либо увечье животного, влечёт наложение штрафа от 5 до 10 БРВ или административный арест до 15 суток», — подчеркнули зоозащитники.

Кроме этого, отмечают в Обществе защиты животных, согласно статье 245 КоАО, правонарушение, предусмотренное частью второй статьи 111, подведомственно суду по уголовным делам.

Не рассмотрен также вопрос о совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 189−1 (Изготовление, распространение продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости) КоАО.

Руководство ОЗЖ заявило, что отправило ходатайство в Генеральную прокуратуру Узбекистана с просьбой пересмотреть наказание согласно законодательству.