В посёлке Карамкуль под Кувасаем в Ферганской области несколько человек заперли в клетке кошку, облили ее горючим, а затем заживо сожгли. Процесс был снят на видео, которое затем распространилось в социальных сетях.

УВД Ферганской области сообщило, что лица, причастные к этому, установлены, ими оказались жители посёлка — некто М. А. и другие. В их отношении составлен административный протокол по статье 111 (жестокое обращение с животными) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Меры взыскания будут назначены судом.

Правоохранители призвали сограждан «хорошо относиться» к представителям животного мира и природе.

Отметим, что уголовное наказание за жестокость к животным в соответствии со статьёй 202−1 УК предусмотрено только для тех, к кому за те же действия уже применялось административное взыскание. В этом случае суд может назначить крупный штраф, исправительные работы, ограничение или лишение свободы до 6 месяцев.

По статье 111 КоАО жестокое обращение, повлёкшее гибель животного, влечёт наложение штрафа от 5 до 10 базовых расчётных величин или административный арест до 15 суток.