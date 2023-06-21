В мае Узбекистан нарастил экспорт природного газа в Китай в стоимостном выражении, сообщило Главное таможенное управление КНР.

По данным ведомства, в апреле Узбекистан возобновил экспорт «голубого топлива» и экспортировал газ на 40,47 млн долларов. В мае объём поставок составил 78,16 млн долларов. Суммарно за два месяца показатель составил 118,6 млн долларов, что в 2,5 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года — 301,9 млн долларов. Это можно объяснить приостановкой экспорта газа в январе-марте на фоне энергокризиса в Узбекистане.

Агентство статистики при президенте Узбекистана сообщает, что общий объём экспорта газа в мае составил 83,6 млн долларов (с начала года — 201,5 млн долларов). География стран, куда поставляется газ, а также физический объём поставок не уточняется.

За пять первых месяцев года добыча газа в Узбекистане упала на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его производство падает второй месяц подряд — в мае показатель снизился на 11,2%.

По итогам 2022 года узбекская сторона заявляла об экспорте газа на 910,9 млн долларов. Китайская сторона сообщила об импорте узбекского газа на 1,07 млрд долларов, что на 159,5 млн долларов, или 18,2%, больше данных Узбекистана. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов комментировал, что КНР учитывает также транзит туркменского газа. По нашим расчётам, даже с учётом этого статистика может сильно расходиться.

В середине мая президент подписал постановление о внедрении в Узбекистане единой автоматизированной системы движения газа. До 1 июля поручено завершить установку электронных счётчиков на всех точках приёма и подачи газа и интегрировать их с базой данных налоговых органов. Кроме того, будет создана система сбора информации о договорах по газу и нефти. При этом новые требования по установке счётчиков не распространяются на иностранные компании, которым принадлежат больше половины всех нефтегазовых месторождений.