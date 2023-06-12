Компания Intermed Innovation прокомментировала отзыв лицензии на ведение медицинской деятельности.

Напомним, Министерство здравоохранения Узбекистана через суд добилось отзыва лицензии у частной клиники Intermed Innovation. По данным министерства, компания осуществляла медицинскую деятельность без лицензии в здании семейной поликлиники №3 в Чирчике, а также не выполнила предписания ведомства.

В компании напомнили, что в сентябре 2021 года Министерство здравоохранения без тендера, но в рамках концессионного договора выбрало Intermed Innovation оператором для реализации проекта государственно-частного партнёрства «Централизованная клинико-диагностической лаборатория в городе Ташкенте» (ЦКДЛ), предусматривающего централизацию и цифровизацию лабораторной службы 178 поликлиник Ташкента и Ташкентской области.

В письме «Газете.uz» год назад Intermed Innovation опровергла получение монополии на лабораторную деятельность по проекту ЦКДЛ. Отметим, что предприниматели указывали не на монополию, а на доминирующее положение компании.

Проект инициирован правительством (постановление Кабинета министров от 17 августа 2018 года) и согласован президентом (постановление от 26 января 2022 года) как первый проект государственно-частного партнёрства по реформированию лабораторно-диагностической службы в поликлиниках Ташкента и Ташкентской области по оказанию бесплатных и коммерчески доступных анализов для населения.

Проект официально зарегистрирован в Агентстве по развитию ГЧП при Министерстве финансов 27 октября 2021 года.

Назначение компании в качестве оператора и выдача разрешений на работу в государственных поликлиниках оформлено заключённым с Министерством здравоохранения соглашением от 24 сентября 2021 года, подписанным министром здравоохранения Амрилло Иноятовым. В приложении соглашения перечислены все 178 государственных поликлиник Ташкента и Ташкентской области, в том числе семейная поликлиника №3 Чирчика Ташкентской области, в которых разрешено осуществлять лабораторную деятельность оператору, говорится в сообщении.

По данным Intermed Innovation, приказами двух бывших министров здравоохранения Абдухакима Хаджибаева и Бехзода Мусаева компании поручено ускорить с первого квартала 2022 года начало лабораторной деятельности в 178 государственных поликлиниках.

«Приказом начальника главного управления здравоохранения Ташкента А. Алимова №2 от 8 января 2022 года и приказом начальника управления здравоохранения Ташкентской области Т. Арзикулова №5а от 8 января 2022 года оператору разрешено начать с 1 первого квартала 2022 года лабораторную деятельность в 178 государственных поликлиниках города Ташкента и Ташкентской области, прикреплённых к проекту», — говорится в заявлении клиники.

В Intermed Innovation сообщили, что официально начали работу по проекту ГЧП в государственных лабораториях в феврале 2022 года и «успешно выполнили инвестиционные договорные обязательства по проекту». В частности, как отмечается, компания:

построила многоэтажное здание централизованной клинико-диагностической лаборатории (ЦКДЛ) в Ташкенте и оснастила её «новейшей лабораторной линией» мощностью по обработке 3000 анализов в час, «не имеющей аналогов в Узбекистане»;

создала 178 заборных пунктов биоматериалов во всех поликлиниках Ташкента и Ташкентской области по сдаче 239 видов анализов для населения «по самым низким ценам», согласованным с Минздравом, и оснастила их медицинской техникой и изделиями, реагентными материалами, организационной и компьютерной техникой;

цифровизировала процесс учёта количества сдаваемых анализов по видам посредством установки электронной лабораторной системы учёта и отчётности (ЛИС) и провела высокоскоростной интернет GPON во всех поликлиниках Ташкента и Ташкентской области с формированием прозрачной системы статистики заболеваний населения с определением первичных мер реагирования по их лечению;

наняла и обучила 364 сотрудников на работу в заборные пункты биоматериалов (лаборатории I-II уровня) в 178 государственных поликлиниках Ташкента и Ташкентской области и 8 филиалов. Было проведено обучение нанятого персонала работе в МИС ORIGO, базовым компьютерным навыкам, технике правильного забора биоматериала и работе с вакуумными системами забора крови;

с 2023 года оказал бесплатные анализы населению Юнусабадского и Алмазарского районов из списка 24-х анализов утверждённого гарантированного пакета на сумму 250 млн сумов.

Выполнение инвестиционных обязательств Intermed Innovation подтверждается следующими документами:

совместный акт об окончании выполнения работ по созданию объекта концессионной деятельности, подписанный действующим министром здравоохранения Амрилло Иноятовым от лица Министерства здравоохранения и оператором от 24 сентября 2021 года (тогда Иноятов работал первый заместителем министра здравоохранения);

совместный акт о выполнении оператором обязательств по финансированию и созданию объекта концессионной деятельности от 8 июня 2022 года, подписанный выездной комиссией Агентства по развитию ГЧП при Минфине, оператором и главным управлением здравоохранения Ташкента;

протокол управляющего комитета №12 от 25 сентября 2022 года, утверждённый председателем комитета и министром здравоохранения Бехзодом Мусаевым.

«Однако, несмотря на все заслуги оператора, реализовавшего реформирование и улучшение лабораторной службы первичного звена полностью за счёт частных привлечённых инвестиций, отдельные должностные лица Министерства здравоохранения с начала 2023 года начали активно препятствовать дальнейшей реализации проекта по расширению оказания бесплатных анализов населению, игнорируя тот факт, что приказом министра здравоохранения №336 от 27 декабря 2022 года инвестору было поручено с 1 января 2023 года начать предоставлять услуги 24-х бесплатных анализов по всех поликлиниках Ташкента и Ташкентской области», — говорится в сообщении.

В связи с чем оператор направил министерству шесть запросов об организации двусторонних встреч по рассмотрению и решению всех операционных вопросов.

«К сожалению, все запросы инвестора об организации встречи с министром остались без ответа и были проигнорированы, что на самом деле нарушает требования закона „Об обращении физических и юридических лиц“. Представители оператора, пришедших в министерство для прояснения ситуации с реализацией проекта с начала 2023 года не были приняты ни министром, ни его заместителями, несмотря на то, что цель прихода связана с интересами населения по предоставлению ему бесплатных анализов», — отметили в компании.

Более того, как утверждают, Intermed Innovation устным поручением врачам поликлиник 29 марта якобы было запрещено направлять пациентов на получение бесплатных анализов в рамках проекта, что «вызывает вопросы об объективности работников системы управления здравоохранения».

«Видя успехи проекта и мотивируясь своими личными целями, заместитель министра здравоохранения Улугбек Сабиров своим решением №33−05606 от 1 марта 2023 года наложил на оператора проекта СП ООО Intermed Innovation необоснованный штраф в размере 90 млн сумов, мотивируя это формальной ошибкой невключения адреса семейной поликлиники №3 города Чирчик Ташкентской области в единую лицензию оператора, о чем оператор запрашивал Минздрав неоднократно с 2022 года через систему „Лицензия“ и за оформление которой отвечает сам же У. Сабиров», — отмечается в заявлении.

Intermed Innovation подчеркнул, что штраф был наложен не по причине нарушения стандартов лабораторного забора или анализа, а именно по причине невключения адреса семейной поликлиники №3 Чирчика, прикреплённой к проекту ГЧП с 2021 года приказами министра здравоохранения, концессионным договором и операторским соглашением.

Компания считает, что заместитель министра здравоохранения У. Сабиров «не мог не знать» о наличии разрешительных документов проекта ГЧП, в соответствии с которыми работы по оснащению поликлиник медицинской техникой начались ещё в 2021 году, а непосредственно лабораторная деятельность — в феврале 2022 года, запрет на которые не был наложен на момент начала деятельности в государственных поликлиниках.

«После чего, из-за несогласия оператора платить такой необоснованный штраф в добровольном порядке заместитель министра здравоохранения У. Сабиров без предварительного уведомления оператора, требуемого законодательством в подобных случаях, полностью лишил лицензии оператора на ведение медицинской деятельности в Узбекистане за №043023 до 18 февраля 2026 года, внеся иск в суд и получив решение суда одновременно с взысканием штрафа 90 млн сумов и лишением лицензии, в незаконно проведённом судебном процессе, без участия представителей оператора, что вызывает справедливые сомнения в объективности судебного решения», — говорится в сообщении.

Оператор заявил, что апелляционная инстанция городского экономического суда 31 мая не обратила внимание на наличие разрешительных документов и проигнорировала требования статьи 10 закона «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах», которое определяет, что для филиалов и представительств юридических лиц не требуется получение отдельных лицензий и документов разрешительного характера, достаточно лишь подачи уведомления в электронной форме.

Суд в итоге вынес решение в пользу заявителя, мотивируя это полномочиями Министерства здравоохранения выдавать и лишать лицензии и посчитав «серьёзным нарушением отсутствие одного из адресов государственных поликлиник из числа 178 поликлиник, прикреплённых к проекту, в приложении лицензии оператора».

Intermed Innovation подчеркнула, что все обвинения построены вокруг одного формального случая, связанного с адресом семейной поликлиники №3 Чирчика и «в целом являются беспочвенными», так как с начала проекта в 2021 году оператор не получил от Министерства здравоохранения «ни одной официальной претензии или указания о нарушении» медицинских стандартов лабораторной диагностики, забора крови, отсутствия необходимой мёд техники или оборудования в лабораториях государственных поликлиник.

«Оператор предполагает, что единственным разумным объяснением такого предвзятого поведения должностного лица Министерства здравоохранения может служить наличие конфликта интересов по возникшему обстоятельству, когда оказание бесплатных анализов населению в поликлиниках в рамках проекта оставит определённые аффилированные частные поликлиники без потока клиентов для коммерческой деятельности. Поскольку отпадёт потребность ходить в частные клиники для сдачи анализов, когда есть возможность получения почти 24-х анализов бесплатно, предоставляемых в государственных поликлиниках по качеству не ниже частных поликлиник», — говорится в сообщении.

Оператор с прошлого месяца обратился в соответствующие контролирующие органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц Министерства здравоохранения.

Оператор готов продолжить работу по реализации проекта, особенно в части оказания бесплатных анализов для населения, в рамках действующих заключённых договоров, если «министерство перестанет избегать личных встреч, прекратит недостойную практику информационных вбросов и наконец-то сядет за стол переговоров со своим законным партнёром при участии министра здравоохранения Амрилло Иноятова, подписавшего все договора и соглашения по реализации проекта».

Компания отмечает, что министр здравоохранения высоко оценивал успешную реализацию проекта ГЧП по реформированию лабораторий первичного звена медицины в рамках ГЧП 12 апреля на конференции «Трансформация медицины» с участием инвесторов и предпринимателей.