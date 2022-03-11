Оператором Централизованной клинико-диагностической лаборатории, которая будет обслуживать пациентов 178 поликлиник Ташкента и Ташкентской области, стала Intermed Innovation. Это предусмотрено приказом министра здравоохранения Узбекистана от 7 января 2022 года (копия документа есть у «Газеты.uz»).





В августе 2018 года Кабинет министров Узбекистана издал постановление о создании Централизованной клинико-диагностической лаборатории на основе государственно-частного партнёрства. Правительство в порядке исключения разрешило Минздраву заключить концессионный договор с российской управляющей компанией «Единая клинико-диагностическая лаборатория» (ЕКДЛ).

Документом было поручено обеспечить подбор объектов для передачи ЕКДЛ в долгосрочное (до 15 лет) владение и пользование. Договор также предусматривал, что инвестор может уступить свои права по договору третьим лицам.

В ноябре 2019 года Минздрав и инвестор подписали концессионное соглашение о создании Централизованной клинико-диагностической лаборатории в Ташкенте и пунктов забора биоматериалов в поликлиниках столицы и Ташкентской области. Объём инвестиций на первом этапе проекта оценивался в 9,5 млн долларов. По истечении срока действия контракта управление проектом должно было перейти Минздраву.

Проект предусматривал, в первую очередь, охват сельских и семейных поликлиник, что, как ожидалось, должно было позволить расширить спектр обрабатываемых анализов (сейчас — 12) и избавить пациентов от необходимости ездить в ближайший город для проведения диагностики. В компании заявили, что 12 видов базовых гарантированных клинико-диагностических анализов в рамках проекта будут оказываться населению лабораториями проекта бесплатно, что «обеспечит качество полученных анализов не ниже стандартов ведущих зарубежных медицинских клиник».

В приказе министра от 24 сентября 2021 года отмечается, что оператором проекта выбрана компания Intermed Innovation, чья «лаборатория имеет международный сертификат».





Новым приказом от 7 января 2022 года министр здравоохранения Бехзод Мусаев поручил в течение первого квартала года поэтапно охватить услугами Централизованной клинико-диагностической лаборатории 178 медорганизаций Ташкента и Ташкентской области. Это делается для «ускорения реализации проекта и обеспечения оказания качественных лабораторных услуг, рационального использования бюджетных средств, эффективного использования помещений в медучреждениях и выделения их оператору».

Кроме того, помещения медучреждений в Ташкенте и Ташкентской области будут переданы оператору для организации лабораторий I-II уровней.

Приказом Минздрава определено, что результаты анализов, проведённых в лаборатории Intermed Innovation, являются действительными в сроки, указанные в диагностических стандартах, и «не подлежат повторному анализу другими медицинскими организациями».

Управлению и отделу при Минздраве поручено организовать оказание платных услуг по транспортировке биоматериалов оператору и привлечь для этого медицинские автомобили в системе министерства (за исключением машин скорой помощи).

Приказом с 10 января 2022 года расторгнуты все договоры об аренде с частными организациями, которые оказывают платные лабораторные услуги на территории 178 медучреждений.

В связи с внедрением централизованной лабораторной службы документом предусмотрена оптимизация штата медработников, консервация лабораторного медицинского оборудования и экономия бюджетных средств на их содержание. До 1 апреля 2022 года поручено внести в Минздрав предложения по трудоустройству медработников, использованию оператором в будущем высвобождаемого лабораторного оборудования и выделению бюджетных средств на лабораторные услуги.

В качестве эксперимента лаборатории в медучреждениях, которые продолжат свою деятельность, начнут оказывать платные услуги по лабораторным услугам, которые не прописаны в договоре с Intermed Innovation.

В дальнейшем услугами Централизованной клинико-диагностической лаборатории планируется охватить сельские врачебные пункты, семейные поликлиники и многопрофильные центральные поликлиники, не включённые в проект.

Комментарий Минздрава

Бехзод Мусаев. Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz»

По запросу «Газеты.uz» Министерство здравоохранения прокомментировало ситуацию.

В Минздраве отметили, что реализация подписанного договора не обеспечивается уже более трёх лет.

«Иностранный инвестор, заключивший концессионный договор, может делегировать полномочия на осуществление деятельности, указанной в соглашении, другой организации, т. е. оператору. Пользуясь этим правом, инвестор предложил совместному предприятию в Ташкенте Intermed Innovation выступить оператором», — сообщили в министерстве.

В результате в сентябре 2021 года министр здравоохранения своим приказом одобрил трёхсторонний договор с Intermed Innovation.

Согласно документу, частная компания должна запустить 12 видов лабораторных исследований, которые будут проводиться в поликлиниках Ташкента и Ташкентской области «на основе рассчитанных в 2018 году минимальных цен». Эти цены могут быть изменены только по согласованию с Минздравом и только при представлении обоснованных расчётов, заявили в министерстве.

Исполнение приказов министра, подписанных за последний год по концессионному договору, «осталось на бумаге» из-за коррупции в сфере, отметили в Минздраве.

«Оператор проекта, имеющий законный концессионный договор, остался в стороне, а должностные лица Ташкентского городского управления здравоохранения безосновательно напрямую сдавали помещения в аренду некоторым частным компаниям, которые были учреждены ими, для оказания платных лабораторных услуг на территории медицинских учреждений», — сказано в ответе Минздрава.

Поэтому был принят новый приказ министра, чтобы «положить конец таким случаям». По данным Минздрава, в первую очередь были уволены должностные лица, ответственные за указанные коррупционные случаи, и приняты меры по совершенствованию централизованной лабораторной службы.

В настоящее время в 178 поликлиниках столицы и Ташкентской области устанавливается лабораторное оборудование и техника Intermed Innovation.

«Компания имеет большой опыт и потенциал в сфере лабораторных услуг, автоматизации своих информационных систем. Способна выполнять более 700 видов медицинских анализов. Весь процесс предприятия автоматизирован, от сдачи образцов до получения результатов анализа. Лаборатория компании имеет международный сертификат ISO 9001:2015», — говорится в сообщении.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».



Минздрав отмечает, что в результате цифровизации диагностическо-лабораторной системы население получит качественные и точные результаты медицинских анализов.

«Пациентам не нужно тратить деньги и время на повторное обследование. Потому что результаты анализа, полученные в рамках этого проекта, признаны не только в нашей стране, но и за рубежом. Кроме того, это экономит время пациентов. То есть результаты большинства видов анализов выходят в промежутке от нескольких минут до 4 часов и параллельно рассылаются в электронном виде как врачам, так и пациентам», — пояснили в министерстве.

Жалоба предпринимателей

Kun.uz сообщил, что группа предпринимателей, оказывающих медицинские и лабораторные услуги, обратилась с жалобой в Комитет Законодательной палаты Олий Мажлиса по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам.

В письме отмечается, что приказ министра здравоохранения противоречит требованиям действующего законодательства и ограничивает законные права и интересы субъектов предпринимательства.

По словам одного из предпринимателей, заявители больше всего недовольным тем, что теперь результаты анализов, проведённых в лабораториях Intermed Innovation, являются действительными в сроки, указанные в диагностических стандартах, и «не подлежат повторному анализу другими медицинскими организациями». Это, по его мнению, означает, что в клиниках будут приниматься только анализы, проведённые в лабораториях, представленных в Intermed Innovation.

«Разве это не нарушение прав человека? Каждый имеет право сдать анализ там, где он хочет. Они юридически ограничивают это право. Врачи [поликлиник] больше не принимают анализы, сделанные в других лабораториях. 178 семейных и централизованных многопрофильных поликлиник представляют практически все медицинские учреждения города Ташкента и Ташкентской области. Короче говоря, частным лабораториям, подобным нашей, вообще не оставляют возможность», — заявил он.

Кроме того, сообщается об отсутствии в приказе пункта по контролю за качеством анализов.

«Определяется, что Минздрав слепо примет их анализ как правильный. Где есть работа, там будут и ошибки, даже в самых высокотехнологичных лабораториях за рубежом, и это устраняется в короткие сроки. Так же, как мы были вынуждены покупать машины UzAuto Motors без магнитолы и с вопросами по качеству из-за ограниченного выбора, теперь нам приходится пользоваться услугами только одного поставщика услуг (вне зависимости от того, какую услугу они предоставляют). На самом деле он должен был пройти контроль качества», — сказал предприниматель.

В жалобе также отмечается, что в постановлении правительства были предусмотрены исключения только для компании ЕКДЛ, тогда как Intermed в документе не упоминался. Кроме того, в соответствующих нормативных актах указано, что отбор хозяйствующих субъектов в рамках государственно-частного партнёрства осуществляется на конкурсной основе.

Заключение прямого контракта с Intermed Innovation предоставляет ей доминирующее положение на рынке, подчёркивается в жалобе предпринимателей. То есть компания получает возможность работать «независимо от конкурирующих хозяйствующих субъектов и оказывать решающее влияние на состояние конкуренции, затруднять доступ на соответствующий рынок другим хозсубъектам или иным образом ограничивать свободу их экономической деятельности».

Как уже упоминалось выше, приказом главы Минздрава с 10 января 2022 года расторгнуты все договоры об аренде с частными организациями, которые оказывают платные лабораторные услуги на территории 178 медучреждений. Предприниматели считают, что такое расторжение договоров аренды также противоречит требованиям закона «Об аренде». Они также отмечают, что приказ министра противоречит закону о госзакупках.

Антимонопольный комитет сообщил, что начал изучение ситуации.

О компании Intermed Innovation

Согласно открытым данным, Intermed Innovation создана в июне 2010 года в Ташкенте. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочей техникой и медицинским оборудованием. 99,3% доли в компании принадлежит Silverdale Trade L. P., зарегистрированной в шотландском офшоре по адресу Edinburgh, Office 7, 196 Rose Street. По этому адресу зарегистрировано ещё 339 компаний.

СП Intermed Innovation имеет дочерние компании — Health Lab Plus, зарегистрированную в свободной экономической зоне «Джизак» Bek Oil, Intermed Leasing, Intermed Innovation Trade, Advent Capital Trade. Среди аффилированных лиц — Олег Живетин, Улугбек Мулламухамедов и другие.

ЕКДЛ

Компания ЕКДЛ на условиях ГЧП планировала реализовать подобные проекты в нескольких регионах России, однако до внедрения централизованной лабораторной службы в Удмуртии дело не дошло, а в Дагестане она была построена с задержкой, но позже компанию лишили госзаказа.

Частный бизнес гарантировал, что за счёт сосредоточения всех исследований на базе одного учреждения и большой загрузки лабораторного оборудования снизится себестоимость выполнения анализов, что даст значительную экономию средств обязательного медицинского страхования.

Противники идеи отмечали, что создание единой лаборатории приведёт к потере качества исследований из-за сложности перевозки анализов из разных районов в одно место, а также массовому увольнению персонала поликлиник.

Компания Intermed Innovation ранее рассказывала о проекте и своих преимуществах. По данным компании, проект уже запущен в государственных поликлиниках Юнусабадского и Мирзо-Улугбекского районов Ташкента. Полная централизация по Ташкенту запланирована с 1 апреля 2022 года.