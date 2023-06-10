Межрайонный экономический суд Ташкента вынес решение об отмене лицензии частного медицинского центра Intermed Innovation, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, частная клиника осуществляла медицинскую деятельность без лицензии в здании семейной поликлиники №3, расположенной в городе Чирчике Ташкентской области.

На компанию был наложен финансовый штраф, а также вынесено решение министерства с обязательными для исполнения указаниями. «Однако Intermed Innovation не выполнила эти требования и продолжила свою незаконную деятельность в ряде других мест без получения лицензии», — говорится в сообщении.

В результате Министерство здравоохранения подало заявление в межрайонный экономический суд Ташкента с заявлением об аннулировании выданной 18 февраля 2021 года лицензии на осуществление медицинской деятельности и взыскании штрафа в размере 90 млн сумов.

4 мая суд вынес решение об удовлетворении данных требований. Intermed Innovation, недовольная данным решением, подала апелляционную жалобу в Ташкентский городской суд общей юрисдикции (судебная коллегия по экономическим вопросам).

Однако заявление было отклонено, а решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу 31 мая.

«На основании этого сообщаем, что лицензия, выданная ООО Intermed Innovation на осуществление медицинской деятельности 18 февраля 2021 года, официально аннулирована. Запись об этом внесена в реестр через информационную систему „Лицензия“ Минюста», — сообщил начальник управления Минздрава Джалолиддин Асамутдинов.

Согласно открытым данным, Intermed Innovation создана в июне 2010 года в Ташкенте. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочей техникой и медицинским оборудованием. 99,3% доли в компании принадлежит Silverdale Trade L. P. (остальные 0,7% — у Олега Живетина), зарегистрированной в шотландском офшоре по адресу Edinburgh, Office 7, 196 Rose Street. По этому адресу зарегистрировано ещё 339 компаний.

СП Intermed Innovation имеет дочерние компании — Health Lab Plus, зарегистрированную в свободной экономической зоне «Джизак» Bek Oil, Intermed Leasing, Intermed Innovation Trade, Advent Capital Trade. Среди аффилированных лиц — Олег Живетин, Улугбек Мулламухамедов и другие.

В начале 2022 года сообщалось, что Intermed Innovation без тендера в рамках концессионного договора с Министерством здравоохранения была выбрана оператором проекта по созданию Централизованной клинико-диагностической лаборатории (ЦКДЛ). Она получила помещения в 178 поликлиниках Ташкента и Ташкентской области для организации лабораторий. «Газета.uz» писала о проекте, который вызвал вопросы у других предпринимателей, обвинивших Intermed в получении доминирующего положения. Антимонопольный комитет сообщал, что начал изучение ситуации.

В письме «Газете.uz» Intermed Innovation опровергла получение монополии на лабораторную деятельность по проекту ЦКДЛ. Отметим, что предприниматели указывали не на монополию, а на доминирующее положение компании.