Компания Intermed Innovation в рамках концессионного договора с Министерством здравоохранения Узбекистана была выбрана оператором проекта по созданию Централизованной клинико-диагностической лаборатории (ЦКДЛ). Она получит помещения в 178 поликлиниках Ташкента и Ташкентской области для организации лабораторий. «Газета.uz» писала о проекте, который вызвал вопросы у других предпринимателей, обвинивших Intermed в получении доминирующего положения. Антимонопольный комитет сообщал, что начал изучение ситуации.

В письме «Газете.uz» Intermed Innovation опровергла, что получила монополию на лабораторную деятельность по проекту ЦКДЛ. Отметим, что предприниматели указывали не на монополию, а на доминирующее положении компании.

«У СП ООО Intermed Innovation не возникает монопольных прав на рынке лабораторно-диагностических услуг, поскольку деятельность по проекту осуществляется в рамках закона „О государственно-частном партнёрстве“ и только в проектных объектах. И как результат все лаборатории Intermed Innovation в медицинских учреждениях будут являться государственными лабораториями», — отметили в компании.

Кроме того, в Intermed заявили, что деятельность частных лабораторий вне государственных медицинских учреждений сохраняется, их никто не отменяет. То есть каждый гражданин имеет право сдавать лабораторные анализы в любой лаборатории, в которой он считает нужным.

В компании считают, что проект ЦКДЛ «наоборот, усилит конкуренцию в данной области лабораторно-диагностических услуг», поскольку конечным «выгодоприобретателем проекта является население, которое сможет получать качественные анализы по низким ценам из-за конкуренции частного сектора с государственным».

Intermed также прокомментировала пункт из приказа министра здравоохранения, которым определяется, что «результаты анализов, проведенных в лаборатории оператора, являются действительными на протяжении сроков, указанных в диагностических стандартах, и не должны подвергаться повторному анализу со стороны других медицинских организаций».

По данным компании, это не означает, что результаты других лабораторий не будут приниматься в государственных учреждениях и будут учитывать только образцы Intermed.

«Необходимость данного условия в приказе вызвана по причине государственного статуса проекта ЦКДЛ, реализуемого в рамках ГЧП, который преследует облегчение жизни населения и защиту их прав при обращении в любое медицинское учреждение, чтобы пациентов не отправляли на повторную сдачу аналогичных анализов через „свои“ частные лаборатории», — говорится в сообщении.

В особенности это касается перечня бесплатных анализов, гарантированных государством, на которые «государство тратит деньги, а пациентам приходиться повторно сдавать те же самые анализы на платной основе».

«Не секрет, что зачастую пациент приходит в семейную поликлинику, сдает бесплатные анализы, которые ему гарантирует государство, но при этом чаще всего результаты таких анализов не воспринимаются в других госучреждениях. И пациенту приходиться сдавать их повторно уже на платной основе за свой счет. Это неправильно и ущемляет права сограждан», — отметили в компании.

В Intermed заявили, что данное условие вовсе не ограничивает право пациента получить повторное прохождение анализов в любой другой частной или государственной лаборатории и не лишает их заключения правовой силы. «Об этом ограничении в приказе не говорится, и понимание в таком контексте является субъективным личным трактованием заинтересованных лиц», — отмечается в заявлении.

«Наличие данного положения вовсе не означает, что только заключения лаборатории Intermed Innovation будут приниматься в госучреждениях на веру. Врачи на местах сами принимают решение о признании результатов анализов. К сожалению, очень часто сами врачи направляют пациентов в определенные лаборатории в целях получения „бонусов“ от частных лабораторий», — утверждают в Intermed.

За более подробными разъяснением смысла этого пункта приказа в компании рекомендовали обращаться в Минздрав.

Что касается контроля за качеством анализов, в Intermed заявили, что они будут проводиться согласно международным стандартам качества RIQAS, ФСВОК, ISO 9001 2015. В условиях договора концессии между Минздравом и частным партнером («УК ЕКДЛ») есть также требование по регулярному прохождению внутреннего и внешнего контроля качества лабораторных анализов.

В компании отметили, что ООО «УК ЕКДЛ» является концессионером — инвестором проекта, а Intermed — оператором, из-за большой роли которого основной акцент в приказе министра был сделан на нём как обладателе лицензии на медицинскую деятельность и фактического операционного исполнителя проекта ЦКДЛ.

Как отмечается в заявлении, в условиях концессионного договора прописано, что решение о выборе и назначении оператора проекта «находится в исключительных полномочиях концессионера проекта ЦКДЛ», поскольку основные расходы по инвестициям в проект будет нести сам ЕКДЛ, и «неправильный выбор с оператором может сказаться на успешности проекта ЦКДЛ». В Intermed заявили, что способны выполнить низкомаржинальные условия проекта.

Компания также указала, что по статье 25 закона «О государственно-частном партнёрстве» стороны могут заключить соглашение о ГЧП без проведения тендера на основе проведения прямых переговоров в соответствии с решением государственного партнера, в том числе в случаях, определенных указами и постановлениями президента, а также постановлениями Кабинета министров. Исключения также указаны в статье 12 закона «О концессиях».

В Intermed отметили, что не нарушали закона «Об аренде», о котором говорят недовольные предприниматели. Согласно статье 5 закона, «основанием возникновения арендных отношений является договор аренды, который заключается на началах добровольности и полного равноправия сторон на определенный срок». Прекращение договоров аренды частными организациями, оказывающими платные лабораторные услуги на территории медицинских учреждений, было предусмотрено приказом министра с 10 января 2022 года, тогда как сроки договоров аренды истекли за 9 дней до этого — 1 января.

Более того, законодательство содержит условие о досрочном расторжении договора аренды, отметили в компании.

Оператор также указал, что проект ЦКДЛ зарегистрирован 27 октября 2021 года в Агентстве по развитию ГЧП при Министерстве финансов, и обратил внимание на пункты приложения №2 к постановлению президента (ПП-4290) от 16 апреля 2019 года «О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения».

«Помещения лабораторий в медицинских учреждениях проекта ЦКДЛ являются объектами ГЧП и не могут передаваться в посторонние частные руки, не являющиеся партнерами ГЧП», — заявили в компании.

В Intermed также опровергли наличие противоречия с законом «О государственных закупках», поскольку проект регулируется законом «О ГЧП», которое относится к инвестиционным договорам.

Компания опровергла сообщения о том, что является офшором, и сообщила о выплате за 2021 год налогов на 17,5 млрд сумов.

«Действительно, одним из учредителей компании является британская компания (Silverdale Trade L. P., владеет 99,3% доли — ред.), которая находится в Шотландии. Однако Шотландия, будучи страной в составе Великобритании, не является офшорной зоной. Проверьте понятие и офшорных зон Великобритании по ссылке данной международной юридической фирмой», — говорится в письме.

По данным Intermed, наличие участника из Великобритании позволит пользоваться потенциалом и опытом этой страны по развитию ГЧП «путём привлечения британских специалистов для развития и реализации проекта ЦКДЛ, который является пилотным, и таких проектов ГЧП в Узбекистане еще не было».

Компания считает, что «информационный шум и жалобы из-за такого сравнительно небольшого проекта» возникают по причине наличия конфликта интересов.

«В медицинских учреждениях — объектах ГЧП проекта ЦКДЛ — необоснованно находятся частные медицинские компании, которые учреждены действующими должностными лицами горздрава — SS-Lab которые работают на условиях аренды помещения и без каких-либо обязательств по ГЧП и инвестированию в государственную систему здравоохранения», — говорится в письме.

Источник: ЕГРПО.

Речь идёт о компании Toshkent shahar sog’liqni saqlash tibbiy-diagnostika laboratoriyasi, среди учредителей которой бывший руководитель главного управления здравоохранения Ташкента Ботирбек Исабеков, его заместитель Улугбек Эгамбердиев и ещё один бывший сотрудник горздрава Анвар Рахимов. Ранее Минздрав сообщал, что реализация проекта задерживалась из-за данного факта и «коррупции в сфере».

«Они не хотят реализовать государственный проект, реформировать первичное звено медицины, а сохранить свой частный бизнес в подчиненных медучреждениях. Поэтому осуществляют различные вбросы в социальных сетях, стараясь дискредитировать значение и важность проекта ЦКДЛ, поддержанного президентом страны в постановлении ПП-102 от 26 января 2022 года (п. 6)», — заявили в Intermed.

Компания сообщила, что в рамках проекта с 1 апреля будут предоставляться 12 бесплатных медицинских анализов, которые компенсируются государством по нижеуказанным ценам:

Общий анализ крови (19 параметров) — 16 500 сумов; Коагулограмма (АЧТВ, ПТИ, МНО, Фибриноген) — 20 000 сумов; Исследования уровня общего белка в крови — 11 000 сумов; Общий анализ мочи (19 параметров) — 10 700 сумов; Исследования уровня альбумина в крови — 7 500 сумов; Исследования уровня глюкозы в крови ­- 7 500 сумов; Исследования уровня холестирина в крови — 8 000 сумов; Исследования уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови — 7 200 сумов; Исследования уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови — 7 200 сумов; Исследования уровня общего билирубина (АЛТ) в крови — 9 200 сумов; Исследования крови на гепатит B — 18 700 сумов; Исследования крови на гепатит С — 17 300 сумов.

Кроме того, рассматривается включение дополнительных анализов из гарантированного государственного пакета.

В компании подчеркнули, что проект также предусматривает 240 дополнительных медицинских анализов по самым низким ценам в Узбекистане. Утверждается, что «ниже не будет у никого».

Также сообщается о трудоустройстве и обучении 85 человек из состава медицинского персонала государственных поликлиник, повсеместном снижении цен на медицинские анализы у частных клиник из-за конкуренции с государственным сектором обновленной медицины, трансформации первичного звена медицины путем цифровизации (электронная медкарта и получение результатов на телефон) и автоматизации (отсутствие очередей и необходимости ожидания) и других преимуществ.