Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала освободить Даулетмурата Тажимуратова, осуждённого на 16 лет лишения свободы по уголовному делу о событиях в Каракалпакстане в июле 2022 года.

Суд первой инстанции в январе признал Тажимуратова виновным по ряду обвинений, включая заговор с целью захвата власти и организацию массовых беспорядков. Апелляционная инстанция в начале июня оставила приговор ему в силе. Адвокат Тажимуратова Сергей Майоров назвал решение апелляционного суда «несправедливым» и «незаконным».

В HRW заявили, что не располагают сведениями о каких-либо заявлениях Тажимуратова накануне июльских волнений, «которые можно было бы квалифицировать как уголовно наказуемые в рамках международного права прав человека».

«Выражение политической позиции и призывы к мирным протестам относятся к охраняемым этими нормами высказываниям», — подчёркивается в заявлении.

В HRW также назвали очевидной «разницу в отношении суда к осуждённым, которые заявили о раскаянии, и к Тажимуратову, который настаивал на своей невиновности и активно защищался». Как писала «Газета.uz», суд заменил на ограничение свободы или сократил сроки всем остальным осуждённым, которые подали на апелляцию.

По мнению организации, разбирательство по делу Тажимуратова «не отвечало стандартам справедливого судебного разбирательства». В HRW отметили, что приговор Тажимуратову был основан на заключениях судебной экспертизы и показаниях свидетелей, которые были «убедительно оспорены» Сергеем Майоровым на апелляционных слушаниях.

«Власти также не обеспечили эффективного расследования заявлений Тажимуратова о пытках после ареста», — заявили в HRW.