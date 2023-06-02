Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана завершает рассмотрение апелляционных жалоб от имени 16 осуждённых по первому судебному процессу в рамках уголовного дела о событиях 1−2 июля 2022 года в Каракалпакстане, а также протеста прокуратуры в отношении 4 приговорённых условно.

29 мая завершились судебные прения, и коллегия во главе с судьёй Аскаром Бекмановым удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.

Прения

Адвокат

Сергей Майоров, адвокат основного фигуранта дела Даулетмурата Тажимуратова, в ходе прений назвал судебный процесс «политическим» (видео).

«Этот судебный процесс, направлен на то, чтобы граждане Республики Узбекистан боялись говорить правду, чтобы лишить наших граждан свободы слова. Мой подзащитный не боялся и не боится говорить правду, и поэтому я считаю, что этот процесс политический, и не только поэтому», — сказал он.

Трагедия в Каракалпакстане произошла «исключительно по вине власти и по вине правоохранительных органов Узбекистана и Каракалпакстана», заявил защитник.

Он указал, что «незаконные действия правоохранительных органов» против Даулетмурата Тажимуратова, которого забрали в ОВД, спровоцировали народ на волнение и на требование к властям освободить его.

«Люди потребовали освобождения Даулетмурата Тажимуратова и добились его освобождения. Потом вместо того, чтобы признать свои ошибки, выпустить пар недовольства людей и ослабить напряжение, правоохранительные органы усугубили ситуацию: начались силовые акции против митингующих, появились первые жертвы из-за незаконных действий силовиков. В результате большое число людей были арестованы и привлечены к уголовной ответственности, часть из которых сейчас находятся в этом зале», — сказал адвокат.

Сергей Майоров указал на отсутствие следов того, что кто-то из-за рубежа организовал массовые беспорядки и человеческие жертвы в Каракалпакстане, о чем официальные органы заявили в день выхода людей на улицы.

Он подчеркнул, что Даулетмурат Тажимуратов никогда не заявлял требования о выходе Каракалпакстана из состава Узбекистана неконституционным путём, а говорил об этом «как о мечте».

«Публикация провокационного текста проекта изменений Конституции породила народные волнения каракалпаков. Действия властей оказались близорукими и некомпетентными. Чтобы снять с себя вину в произошедшей трагедии июля 2022 года, власти с помощью зависимых от власти суда и зависимой в целом судебной системы организовали показательный судебный процесс над Даулетмуратом Тажимуратовым, объявив его главарём несуществующего движения каракалпаков по выходу Каракалпакстана из состава Узбекистана, объявив его организатором массовых беспорядков в Нукусе в июле 2022 года, объявив его создателем и распространителем материалов, содержащих идею сепаратизма», — заявил адвокат.

По его словам, обвинение следователей и прокурора против подсудимого основано на заключения судебных экспертиз по материалам (видеороликам) с изображением Тажимуратова, а также «ложных, бездоказательных, противоречивых» показаниях отдельных участников уголовного дела и свидетелей.

Проведение судебных экспертиз происходило «с грубейшими нарушениями» закона «О судебной экспертизе» и норм главы 22 Уголовно-процессуального кодекса, регламентирующих назначение и проведение судебных экспертиз, заявил адвокат.

Сергей Майоров указал, что в текстах заключений отсутствуют имя, отчество экспертов, упоминание их специальности, на основании которой их привлекли к работе в качестве экспертов. Они проводили исследования с коллегами, их выводы в экспертизах были коллективными, что является нарушением статьи 21 закона «О судебной экспертизе» и статьи 178 УПК.

Он попросил суд признать все заключения комплексных экспертиз, положенных в основу доказательства вины подсудимого, недопустимыми доказательствами согласно статье 95−1 УПК.

Сергей Майоров напомнил, что все материалы, исследованные экспертами, в первоисточниках были получены в уголовном деле на каракалпакском языке и позже были переведены на узбекский язык. Суд должен был признать ролики на каракалпакском языке как неисследованные судом доказательства, сказал он.

Адвокат подверг сомнению профессионализм некоторых экспертов, которые указали на скрытые смыслы в выступлениях Тажимуратова, когда он просил провести мирный митинг и разойтись по домам. Он заявил, что эксперты не смогли ответить на его вопросы и объяснить, в каких выступлениях Тажимуратова есть сепаратизм, склонение людей к массовым беспорядкам, а также попытка совершения государственного переворота.

Сергей Майоров попросил суд отменить приговор суда первой инстанции от 31 января в отношении Даулетмурата Тажимуратова, оправдать его и обеспечить реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Прокурор





Представитель прокуратуры попросил суд заменить условные сроки и наказание в виде ограничения свободы на реальные сроки в отношении четырёх подсудимых:

Лолагул Каллыханова — с 8 лет лишения свободы условно (с испытательным сроком на 3 года) на 11 лет лишения свободы;

— с 8 лет лишения свободы условно (с испытательным сроком на 3 года) на 11 лет лишения свободы; Азамат Турданов — с 5 лет ограничения свободы на 8 лет лишения свободы;

— с 5 лет ограничения свободы на 8 лет лишения свободы; Ахмет Сметуллаев — с 5 лет ограничения свободы на 8 лет лишения свободы;

— с 5 лет ограничения свободы на 8 лет лишения свободы; Азамат Нуратдинов — с 5 лет ограничения свободы на 6 лет лишения свободы.

Далее прокурор перешёл (видео) к остальным подсудимым, подавшим апелляцию. Он сказал, что вина Даулетмурата Тажимуратова, Даулетмурата Жиемуратова, Бахтиёра Кадирбергенова, Байрама Сейтниязова, Саидабуллы Медетова, Нурлана Найыпова, Разбека Бекмуратова, Султанбека Каипова, покойного Полата Шамшетова, Аллабая Токимбетова, Кахармана Сейтимова, Полата Нурниязова, Саиыпназара Калимова, Нурлана Султамуратова, Арсылана Темирханова и Амирбека Адилбекова доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, видеоматериалами и доказательствами, выявленными в ходе следствия и на судебном процессе.

Гособвинение выступило против просьбы адвоката Сергея Майорова о признании экспертных заключений недопустимыми доказательствами, поскольку «экспертиза проводилась в установленном порядке».

Прокурор напомнил, что Жиемуратов, Кадирбергенов, Сейтниязов, Медетов, Найыпов, Бекмуратов, Каипов, Токимбетов, Сейтимов, Нурниязов, Калимов, Султамуратов, Темирханов и Адилбеков признали свою вину и раскаялись о содеянном в ходе судебных процессов первой и апелляционных инстанций, а также попросили прощения у народа и президента.

Он попросил частично удовлетворить заявления 8 подсудимых: Бахтияра Кадирбергенова (суд первой инстанции приговорил его к 7 годам лишения свободы), Саидабуллы Медетова (7 лет), Байрама Сейтниязова (8 лет), Кахармана Сейтимова (5 лет), Полата Нурниязова (4 года), Саиыпназара Калимова (6 лет), Нурлана Султамуратова (3 года) и Арсыланбека Темирханова (6 лет) и их адвокатов и согласно статье 72 Уголовного кодекса (условное осуждение) избрать наказание, не связанное с лишением свободы.

Гособвинение также попросило суд облегчить наказание Даулетмурату Джиемуратову (8 лет), Нурлану Найыпову (7 лет), Разбеку Бекмуратову (8 лет), Султанбеку Каипову (8 лет), Аллабаю Токимбетову (8,5 лет) и Амирбеку Адилбекову (7 лет).

Прокурор назвал целесообразным применить статью 84 Уголовно-процессуального кодекса (основание для прекращения уголовного дела без решения вопроса о виновности с учётом смерти обвиняемого) в отношении покойного Полата Шамшетова, а также снять арест с его имущества.

В то же время гособвинение заявило, что необходимо оставить без удовлетворения заявление Даулетмурата Тажимуратова и его защитника, а также оставить без изменения срок наказания (16 лет).

Адвокат Плис Абдижалиев сообщил «Газете.uz», что прокурор не представил разъяснений своих просьб и не изменил статьи обвинения, по которым не была доказана вина подсудимых. «Почему Каллыхановой, Турданову, Сметуллаеву и Нуратдинову предложено ужесточить наказание и увеличить сроки? Нет объяснений и доказательств», — сказал он.

Адвокат Сергей Майоров сказал, что «слова прокурора могут свидетельствовать о том, что на этих семи судебных заседаниях его здесь не было, как будто он не слышал аргументы моего подзащитного».

Последнее слово Тажимуратова

Даулетмурат Тажимуратов в своём выступлении опроверг обвинения и аргументировал свою невиновность. В последнем слове он вновь заявил, что не является врагом президента. Он перечислил имена людей, которые, по его словам, создали проект закона о поправках в Конституцию, что «столкнуло президента и народ друг против друга».

Он заявил, что это — министр юстиции Каракалпакстана Сайлаубай Мамбеткадыров, сенатор Улыгбек Жалменов, депутаты М. Тажибаев, М. Шымбергенов, М. Каипов, председатель комитета конституционного контроля Республики Каракалпакстан Парахат Айтниязов, глава одного из комитетов Жокаргы Кенеса Зухра Реимова, ректор Каракалпакского государственного университета Ахмед Реймов, хоким Ходжейлийского района Женгис Ермашов и хоким Нукуса Утемурат Панаев.

Даулетмурат Тажимуратов заявил, что «тюрьма не такая хорошая, как утверждали некоторые подсудимые».

«Есть тюрьма внутри тюрьмы. Есть электрошокеры, дубинки. Президент в 2018 году поручил установить камеры везде, где может находиться арестованный. До сих пор камер везде нет», — сказал он.

Журналист повторил свои слова, сказанные на суде первой инстанции, о том, что «мечтать о независимости — это не преступление, даже если условия, как в раю».

«Не выполняются указы президента. Очень уважаю его. Всё, чего я достиг, — это благодаря ему. Он сказал, что права человека будут превыше всего. Где права человека? Почему столько людей арестованы без основания? Что может сделать президент один, если доверенные люди ему не помогают?» — отметил подсудимый.

Тажимуратов подчеркнул, что ни один депутат не подал в отставку после 1 июля 2022 года, а затем «свалили всю вину на меня».

Подсудимый заявил, что депутат Инамжон Усманходжаев в своё время возразил первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, из-за чего был осуждён на 20 лет. После прихода к власти Шавката Мирзиёев его дело было пересмотрено, и он был оправдан.

«В своей книге Усманходжаев пишет: „Если бы Мирзиёев не пришёл к власти, меня бы оправдали? В течение 30 лет я обивал пороги разных органов. Будь прокляты эти органы“. Все зависит от одного человека», — заявил Тажимуратов.

Подсудимый добавил, что началось преследование в отношении его младшего брата Рината Тажимуратова, который выступает его защитником на процессе.

Дата вынесения приговора пока не объявлена.