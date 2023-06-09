С 9 мая на работу на основе брутто-контрактов с отменой дневного плана сдачи наличной выручки переводятся ещё семь автобусных маршрутов Ташкента. Это маршруты 27, 51, 69, 94, 100, 131 и 185, сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».

Кроме того, на маршрутах 27 и 185 подвижной состав меняется с Isuzu на низкопольные SAZ LE-60, а на маршруте 61 начинают работу пять автобусов на сжатом газе Yutong.

Напомним, с 5 мая на брутто-контракты были переведены маршруты 5, 11, 18, 19, 37, 44, 67, 77, 83, 136, 139, 142, 72 и 81.

Брутто-контракты — это модель организации пассажирских перевозок, при которой вся выручка перечисляется на специальный счёт бюджета города, а городская администрация оплачивает перевозчику выполнение рейсов по маршрутам на основании объёма выполненных работ с условием контроля их качества. «Газета.uz» писала об этом подробно.

«Тошшахартрансхизмат» сообщала о планах отменить дневной план сдачи наличной выручки на всех автобусных маршрутах (их более 160) в августе.

Переход на брутто-контракты вводится согласно февральскому постановлению президента Узбекистана о реформировании системы общественного транспорта.

Этим же постановлением было предусмотрено внедрение весной в Ташкенте гибких тарифов на проезд в общественном транспорте. Однако городской кенгаш выступил против повышения тарифов и отложил реформу до 1 августа.