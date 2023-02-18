Давно обсуждаемое внедрение гибких тарифов на проезд в общественном транспорте в Ташкенте планируется осуществить с 1 апреля. Такое поручение содержится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по реформированию системы общественного транспорта» от 16 февраля.

Хокимият столицы к указанному сроку должен провести общественное обсуждение вновь разработанных тарифов и рассмотреть их в городском кенгаше народных депутатов. Впоследствии новая система распространится на все регионы страны.

Ввод гибких тарифов подразумевает применение льготных и бесплатных тарифов исходя из количества пересадок с одного маршрутного транспорта на другой в течение 1 часа.

Кроме того, должны появиться лимитные и безлимитные однодневные, одно-, трёх-, шестимесячные и годовые тарифные планы для проезда на общественном транспорте, независимо от его вида.

Дополнительно будут введены стимулирующие тарифы для пользователей электронной системы оплаты проезда. Это, как ожидается, будет стимулировать пассажиров использовать электронные платежи.

Контролировать оплату проезда будет группа контролёров.

С 15 апреля в столице должна начать внедряться система организации и финансирования перевозок пассажиров на основе брутто-контрактов. Со следующего года эту систему будут внедрять в других регионах.

Брутто-контракты — это модель организации пассажирских перевозок, при которой вся выручка перечисляется на специальный счёт бюджета города, а городская администрация оплачивает перевозчику выполнение рейсов по маршрутам на основании объёма выполненных работ с условием контроля их качества. «Газета.uz» писала об этом подробно.

С переходом на новую систему будет, наконец, отменена практика установления для перевозчиков плана-задания по ежедневному сбору платы за проезд и передаче поступлений уполномоченному госоргану.