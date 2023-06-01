В конце мая наличная оплата проезда в общественном транспорте Ташкента должна была стать дороже безналичной оплаты. С переходом на новую систему должны были появиться и пересадочные тарифы, в которых поездки с пересадками в течение часа намного выгоднее покупки разовых билетов. Изменения были предусмотрены февральским постановлением президента Узбекистана о реформировании системы общественного транспорта, однако реформу было решено перенести с весны на осень.

Депутат городского кенгаша Хусниддин Эргашев сообщил «Газете.uz», что 31 мая депутаты обсудили внедрение новой системы и выступили «категорически против повышения тарифа». «До сентября оплата не будет повышаться», — сказал он.

Почему эти изменения необходимы?

По данным компании АТТО (оператор автоматизированной системы оплаты проезда, внеднённой в 2020 году), большинство пассажиров до сих пор продолжает оплачивать проезд наличными, поскольку выгоды при оплате транспортными или банковскими картами нет — сумма проезда одинаковая при любой форме оплаты (1400 сумов).

Предлагаемая разница в стоимости проезда при оплате наличными (2000 сумов) и безналичным способом (1600 сумов за первую поездку) позволит сократить коррупцию и вывести из теневого оборота миллиарды сумов. Например, Алматы в 2017 году благодаря разнице в стоимости вывел из теневого оборота более 2,3 млн долларов США.

Очередь к кассе одной из станций сергелийского участка Чиланзарской линии метро. Фото: t.me/kommunalkin



Внедрение льгот для безналичной оплаты имеет ряд других преимущество. Должны сократиться очереди у касс метрополитена, что означает оптимизацию расходов на зарплаты кассиров. Повысится скорость движения автобусов и безопасность пассажиров, поскольку кондукторы будут тратить меньше времени на обслуживание оплачивающих наличными, а водители — меньше на них отвлекаться.

Директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Министерства транспорта Узбекистана Мурад Абидов отметил «Газете.uz», что новая система тарифов и скидок разработана с учётом потребностей пассажиров, которые часто пользуются общественным транспортом и совершают пересадки.

Город заинтересован в увеличении количества пассажиров общественного транспорта, потому что это снизит число пользователей личного транспорта и такси. Поэтому для постоянных пользователей общественного транспорта проезд становится дешевле.

«Многие страны уже отказались от возможности оплаты наличными полностью или ограничили ее использование. Даже те, кто принимает наличные, сталкиваются с проблемами, например, автоматы могут не выдавать сдачу при использовании крупных купюр. Безналичные платежи предлагают различные преимущества как для пассажиров, так и для транспортных систем», — отметил он.

Пассажиры многих транспортных систем мира сопротивлялись внедрению различной стоимости проезда при оплате наличными и безналичным способ. Города, полностью отказавшиеся от наличных, сталкивались с недовольством пожилых людей, которые не умели оплачивать проезд другими способами.

Например, отказ от наличных в общественном транспорте Сеула вызвал смешанную реакцию населения. Пожилые люди испытывали трудности, но намеревались научиться пользоваться транспортными картами, поскольку другого выхода у них не было.

В Алматы ошибки города при реализации реформ привели к забастовкам. Власти внедрили систему оплаты проезда транспортными картами ONAY на городских маршрутах, но не сделали этого на областных. В итоге водителям областных маршрутов запретили въезжать в Алматы. Многие пассажиры не могли пересесть на городской транспорт, так как не могли оплатить проезд транспортными картами.

Проезд всё-таки станет дороже или дешевле?

С переходом на новую систему оплата проезда наличными повысится почти на 50% — с 1400 до 2000 сумов. Разовая же поездка при оплате банковскими и транспортными картами, а также через приложение АТТО (в том числе виртуальными транспортными картами) обойдётся в 1600 сумов.

При этом пассажиры, совершающие пересадки, смогут сэкономить до 70%, если они оплачивают проезд транспортной картой или через приложение АТТО (не банковской картой).





Если сейчас пассажир, пересаживающийся с автобуса на автобус, дважды платит по 1400 сумов, то с пересадочными тарифами поездка на двух автобусах в течение одного часа составит всего 2000 сумов: 1600 за первую поездку и 400 сумов за вторую. Остальные пересадки на автобусы в течение часа будут бесплатными.

Стоимость пересадки с автобуса на метро для пассажиров, оплачивающих проезд транспортными картами и приложением АТТО, составит 1000 сумов. Во многих странах стоимость проезда в метро, в том числе пересадки, выше, чем в наземном транспорте.

Пересадочные тарифы формируются только для пользователей транспортных карт и приложения АТТО. То есть пассажиры, оплачивающие проезд банковскими картами, всегда будут платить по предельному тарифу — 1600 сумов. Это связано с тем, что компания АТТО сейчас имеет доступ только к биллингу транспортных карт. В нём отображается время оплаты проезда в транспорте. Биллинг банковских карт АТТО определить не может, поскольку это бансковский биллинг. Таким образом, оплата проезда банковскими картами обойдётся пассажирам дешевле оплаты наличными, но при совершении пересадок дороже, чем продуктами АТТО.

Возможно, в будущем система будет интегрирована с банковским биллингом, как это реализовано в странах с развитым общественным транспортом. К примеру, в Лондоне при оплате проезда в автобусе банковской картой после трёх поездок система просто не снимает с карты оплату, потому что сумма оплаты трёх поездок равна стоимости дневного проездного билета на автобусе.

Чтобы воспользоваться пересадочными тарифами, пассажирам не нужно предпринимать дополнительных действий. Достаточно иметь физическую или виртуальную транспортную карту. Её кошелёк превращён в тарифное меню, и при пересадке тарифы будут работать по умолчанию.

«Не нужно ничего настраивать, докупать. Учитывая наш менталитет и изучив зарубежный опыт, понимая, что пассажирам будет сложно ходить в киоск и менять тариф, мы сделали так, чтобы пересадочные тарифы для пользователей транспортных карт работали автоматически», — отметил «Газете.uz» Мурад Абидов.

Пенсионеры, учащиеся, студенты

Эти категории пассажиров смогут сохранить льготу исключительно при покупке безлимитных тарифов на 1, 5, 10, 15, 20, 30, 90 и 365 дней. Дневной, квартальный и годовой пакеты станут доступны с внедрением новой системы.

При оплате проезда в рамках дневных тарифов пересадочные тарифы действовать не будут. Пассажиры, не имеющие льготы, сохранят возможность покупки дневных тарифов.