С 5 мая в Ташкенте отменяется дневной план сдачи наличной выручки на 14 автобусных маршрутах, сообщила пресс-служба столичного главного управления транспорта. Это маршруты 5, 11, 18, 19, 37, 44, 67, 77, 83, 136, 139, 142, 72 и 81.

Новая система вводится согласно февральскому постановлению президента о реформировании системы общественного транспорта, которая предусматривает внедрение системы организации и финансирования перевозок пассажиров на основе брутто-контрактов.

Брутто-контракты — это модель организации пассажирских перевозок, при которой вся выручка перечисляется на специальный счёт бюджета города, а городская администрация оплачивает перевозчику выполнение рейсов по маршрутам на основании объёма выполненных работ с условием контроля их качества. «Газета.uz» писала об этом подробно.

С этого же дня меняются маршруты автобусов 5, 11, 18, 19, 37, 44, 67, 77 и 142 (схемы).

Гибкие тарифы

Этим же постановлением предусмотрено внедрение в Ташкенте гибких тарифов на проезд в общественном транспорте. Речь идёт о льготных и бесплатных тарифах исходя из количества пересадок с одного маршрутного транспорта на другой в течение 1 часа.

Кроме того, ожидается появление лимитных и безлимитных однодневных, одно-, трёх-, шестимесячных и годовых тарифных планов для проезда на общественном транспорте, независимо от его вида.

Для пользователей электронной системы оплаты проезда (в том числе по банковским картам) будет действовать скидка.

По данным управления транспорта, гибкие тарифы должны заработать с конца мая. Плата за проезд будет установлена в размере 2000 сумов при оплате наличными и 1600 сумов — при оплате транспортной или банковской картой, а также через приложение ATTO.

При пересадке с автобуса на второй и последующие в течение часа будет взиматься дополнительно 400 сумов.

При пересадке с метро на автобус или с автобуса на метро сначала будет оплачиваться 1600 сумов, затем — 1000 сумов.

При схеме поездки «автобус — метро — автобус — автобус» или «метро — автобус — автобус — автобус» оплата будет такой: 1600 + 1000 + 400 + 0 сумов, «автобус — автобус — метро — автобус» — 1600 + 400 + 1000 + 0 сумов.

При пересадке с метро на другой вид транспорта и снова на метро в течение часа второй раз за метро придётся платить полный тариф — 1600 сумов.

Видео (УзА)