Узбекистан и Россия продолжают обсуждение транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан. Об этом сообщил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в интервью Energy Intelligence.

«Мы работаем в рамках „дорожной карты“, изучаем возможности транзита, решаем технические вопросы. Как только технические вопросы будут решены, мы обсудим коммерческие условия», — заявил он.

В конце апреля министр сообщил «Газете.uz», что газ из России в Узбекистан планируется поставлять через магистральный газопровод «Средняя Азия — Центр» (САЦ). По его словам, газопровод «Бухара — Урал», идущий из Узбекистана через Казахстан в Россию, не подходит из-за своей изношенности.

Он отмечал, что стороны проводят оценку расходов, требуемых для установки и ремонта компрессорных станций, чтобы поставлять газ в реверсном (обратном) порядке.

На вопрос Energy Intelligence, обсуждались ли поставки газа в Китай во время визита узбекской делегации в Пекин, министр энергетики отметил: «У нас есть контракты, и работа идёт согласно этим контрактам, как и планировалось».

Напомним, в декабре Узбекистан сообщил о приостановке поставок газа в Китай из-за дефицита этого топлива на внутреннем рынке. Поставки возобновились только в апреле. По итогам встречи президента Шавката Мирзиёева и главы Китая Си Цзиньпиня отмечалось, что обе стороны будут работать вместе, чтобы обеспечить стабильную работу газопровода «Китай — Центральная Азия» и поставки в соответствии с согласованным планом.