Молодёжная сборная Узбекистана по футболу в 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет (U-20) встретится с Израилем. Матч состоится 31 мая в 02:00.

Национальная команда заняла второе место в группе «А» с 4 баллами. В трёх матчах Узбекистан проиграл Аргентине (1:2), сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2) и победила Гватемалу (2:0).





Молодёжная сборная Израиля аналогично вышла из группы C со второго места (4 балла). Команда сначала проиграла Колумбии (1:2), затем сыграла вничью с Сенегалом (1:1), а в третьем туре победила Японию (2:1). В последнем матче израильтяне пропустили первыми, а второй тайм доигрывали с 10 игроками из-за удаления полузащитника Жана Биньямина на 68-й минуте. Несмотря на это, Израиль смог сравнять счёт на 76-й минуте, а в дополнительное время (90+2') вырвать победу.

Победитель матча 1/8 финала может сыграть в четвертьфинале со сборной Бразилии, которая пока не узнала своего соперника.