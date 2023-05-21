Молодёжная сборная Узбекистана по футболу до 20 лет потерпела поражение в первом матче чемпионата мира U-20 в Аргентине. Матч, прошедший в ночь на 21 мая в Сантьяго-дель-Эстеро против хозяйки турнира Аргентины, завершился со счётом 2:1.

Первыми счёт в мачте открыли узбекистанцы. Полузащитник Махмуджон Махамаджанов на 23-й минуте принял мяч в штрафной и пробил в ближний угол. Футболисты Аргентины не доиграли момент до конца и сигнализировали об оффсайде, однако после проверки судья засчитал гол.

Спустя четыре минуты аргентинцы сравняли счёт. Нападающий Алехо Велис замкнул навес головой, вратарь Отабек Боймуродов не смог выручить.

Через некоторое время Агустин Джай сбил Махамаджанова в штрафной. Судья Франсуа Летексье сначала назначил пенальти, но отменил своё решение после консультации с боковым арбитром.

На 41-й минуте атакующий полузащитник Валетин Карбони вывел свою команду вперёд, мощно пробив в ближний угол.

Таким образом, подопечные главного тренера Равшана Хайдарова начали турнир с поражения. В другом матче группы «А» Новая Зеландия победила Гватемалу (1:0).





Следующий матч Узбекистан проведёт против Новой Зеландии 23 мая.

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