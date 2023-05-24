Молодёжная сборная Узбекистана по футболу до 20 лет сыграла вничью во втором матче чемпионата мира U-20 в Аргентине. Матч, прошедший в ночь на 24 мая в Сантьяго-дель-Эстеро против Новой Зеландии, завершился со счётом 2:2.

Первыми счёт в матче открыли новозеландцы. Левый вингер Бенджамин Уоллес на 23-й минуте из-за пределов мощно пробил по воротам, вратарь Отабек Боймуродов выбрал неудачную позицию и не смог дотянуться до мяча.

На 41-й минуте соперник удвоил счёт. Полузащитник Джей Хердман также из-за пределов штрафной отправил мяч в ворота.

Во второй тайме Узбекистан смог отыграться. На 51-й минуте полузащитник Умарали Рахмоналиев принял мяч в штрафной, покатил обратно на Аббоса Файзуллаева, который точно пробил между ног защитника в левый угол ворот.

Рефери добавил 9 минут дополнительного времени ко второму тайму и на 90+3 минуте узбекистанцы сравняли счёт. Защитник Зафармурод Aбдурахматов навесил с правого фланга в штрафную, где вышедший на замену во втором тайме Шерзод Асанов головой переправил мяч в ворота соперника.

Футболисты национальной сборной продолжили давление, но Новая Зеландия выстояла.





Согласно статистике, Узбекистан владел мячом 69% времени, нанёс 30 ударов по воротам против 6 у Новой Зеландии, 6 из них в створ (5), а также заработал 11 угловых против 2.

Таким образом, Новая Зеландия с 4 очками возглавила группу «А», на втором месте идёт Аргентина (3), которой ещё предстоит провести второй матч с Гватемалой (0). Узбекистан расположился на третьем месте (1).

Главный тренер молодёжной национальной команды Равшан Хайдаров заявил, что его подопечные в этом матче потеряли очки и не улучшили свою позицию в группе.

«Но отношение парней к игре было высоким, но в качестве игры… Новая Зеландия, почувствовав отсутствие давления, играла на контратаках. Две наши ошибки они превратили в голы. Но мы контролировали игру, создали моменты, превратили их в голы, но с опозданием. Не хватило времени. Мы продолжим играть, шансы ещё есть», — сказал он.

Видео

Обзор матча на сайте ФИФА.

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