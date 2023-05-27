Молодёжная сборная Узбекистана по футболу до 20 лет победила в третьем матче чемпионата мира U-20 в Аргентине. Матч, прошедший в ночь на 27 мая в Сантьяго-дель-Эстеро против Гватемалы, завершился со счётом 2:0.

Главный тренер национальной команды Равшан Хайдаров после ничьи с Новой Зеландией (2:2) изменил схему и выпустил трёх центральных защитников (3−4−3), включая Абубакира Ашурова. Навставник также произвёл несколько замен — после ошибок в прошлом матче вратарь Отабек Боймуродов уступил своё место Асрору Кенжаеву, с первых минут вышел нападающий Шахзоджон Нематжонов вместо Пулатхужа Холдорхонова, в центре полузащиты вышел Шерзод Эсанов вместо Диёрбека Ортикбоева.

Замены дали свои плоды. Шахзоджон Нематжонов оформил дубль. Сначала он воспользовался ошибкой соперника при пасе и обыграл вратаря на 9-й минуте, а спустя 11 минут Аббос Файзуллаев сделал разрезающую передачу, после которой нападающий пробил между ног вратаря.





В параллельном матче Аргентина разгромила Новую Зеландию со счётом 5:0 и завершился групповой этап на первом месте с 9 баллами. Этот результат позволил Узбекистану с 4 очками подняться на второе место за счёт лучшей разнице забитых и пропущенных голов при сравнении с Новой Зеландией, у которой столько же баллов.

Таким образом, молодёжная сборная Узбекистана вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет.

При этом за вторую жёлтую карточку на турнире капитан команды Умарали Рахмоналиев пропустит следующую игру.

Равшан Хайдаров в послематчевом интервью поблагодарил ребят за выполнение первой задачи — выход из группы. По его словам, по сравнению с предыдущей встречей у футболистов изменилось отношение и качество игры.

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