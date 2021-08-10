В 2021 году Узбекистан планирует производство 53,8 миллиардов кубометров газа, следует из кадров презентации, которая была представлена на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева в понедельник. На это обратила внимание «Газета.uz».

Большую часть газа планирует добыть предприятиями «Узбекнефтегаза» — 34,1 млрд кубометров (64,3%), из которых на Мубарекское нефтегазодобывающее управление приходится 48,8%, Шуртанское нефтегазодобывающее управление — 26,3%, Газлийское нефтегазодобывающее управление — 13,7%, Устюртское газодобывающее управление — 10,9%, нефтегазодобывающее управление Водий — 0,1%.

Второе место по добыче газа в Узбекистане, как ожидается, займёт российская компания «Лукойл» — 13,8 млрд кубометров (25,7%), третье — Uz-Kor Gas Chemical с 2,1 млрд кубометров газа (3,9%). Учредителями Uz-Kor Gas Chemical являются «Узбекнефтегаз» (50%) и Kor-Uz Gas Chemical Investment (50%), созданная консорциумом корейских компаний, в который входят Корейская газовая корпорация (KOGAS), Lotte Chemical Corporation и GSE&R.

Планируется, что 1,4 млрд кубометров газа (2,5%) из месторождений добудет компания Epsilon Development Company (США), созданная в 2018 году. В 2019 году сообщалось, что международный консорциум в составе американской Epsilon Development Company и Epsilon Asia Limited (Гонконг) в 2019—2023 годах инвестирует 5,2 млрд долларов в разработку месторождений нефти и газа в Узбекистане. На сайте компании отмечалось, что она получила лицензию на разработку месторождений согласно постановлению Кабинета министров №19 от 11 января 2019 года, но такого документа в Национальной базе данных законодательства найти не удалось.

Так выглядит список компаний, которые будут задействованы в добыче газа в 2021 году в Узбекистане, и их доля в производстве:

Шавкат Мирзиёев на совещании сообщил, что только в текущем году Узбекистан импортировал 917 миллионов кубометров газа. «Это большая цифра. Мы импортируем за счёт валюты. Что будет в будущем?» — сказал он. По словам президента, 1,4 млрд долларов, выделенных нефтегазовой сфере за последние три года, не дают своего результата.

По данным Госкомстата, производство газа в Узбекистане в 2020 году снизилось на 10,8 миллиарда кубометров, или 17,8%, по сравнению с предыдущим годом — с 60,5 миллиарда до 49,7 миллиарда кубометров. Как отмечалось выше, в 2021 году планируется добыть 53,8 миллиардов кубометров газа, что на 6,7 миллиардов кубометров меньше, чем в 2019 году.

Госпрограмма на 2021 года предусматривает отмену таможенной пошлины на импорт сжиженного газа и разрешительных документов, требуемые для его импорта. Крупные предприятия с 1 августа должны были получить право закупки электрической энергии и природного газа на основе импорта.