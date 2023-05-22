Джизакский городской суд по уголовным делам приговорил 19-летнего юношу, признанного виновным в распространении запрещённых религиозных материалов, к 3 годам ограничения свободы, сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Согласно материалам делам, с марта 2020 года подсудимый «регулярно изучал информацию о различных фанатичных идеях», запрещённых в Узбекистане, через Telegram на своём телефоне.

После этого он добавил в Telegram-канал 58 близких знакомых и других лиц, где «размещал и обсуждал различный религиозный контент», говорится в сообщении.

В зале суда он выразил сожаление по поводу содеянного и попросил прощения, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

С учётом отсутствия отягчающих обстоятельств, семейного положения подсудимого и гарантийного письма от махалли молодой человек был признан виновным по статье 244−1 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) и был приговорён к 3 годам ограничения свободы.

В начале февраля 22-летнего студента Сардора Рахмонкулова приговорили в Ташкенте к пяти годам лишения свободы за распространение религиозной песни — нашида. После общественного резонанса апелляционная инстанция суда заменила наказание на условное с назначением испытательного срока на два года, после чего он был освобождён в зале суда.

В мае 21-летний студент Жахонгир Улугмуродов был приговорён к трём годам лишения свободы за распространение одного нашида, «пропитанного идеями фанатизма». Родные осуждённого сообщили, что он отправил своим одноклассникам YouTube-ссылку на нашид. Его мать обратилась к президенту и Верховному суду с просьбой дать её сыну ещё один шанс.

На днях Комитет по делам религий опубликовал обновлённый список Telegram- и YouTube-каналов, страниц в Facebook, Instagram, TikTok, сайтов, книг и нашидов, которые содержат идеи экстремизма и терроризма. Эти материалы запрещено хранить, демонстрировать и распространять в Узбекистане.