30 января суд по уголовным делам Алмазарского района Ташкента приговорил 22-летнего парня к пяти годам лишения свободы за «распространение религиозных песен», сообщила пресс-служба Ташкентских городских судов.

Уголовное дело было возбуждено по пункту «г» части 3 статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а также интернета) Уголовного кодекса Узбекистана.

Студент четвёртого курса Ташкентского государственного технического университета, SMM-менеджер Сардор Рахмонкулов предположительно скачал песню религиозного характера (нашид) через «VK music bot» в мессенджере Telegram и «распространял её среди своих знакомых через интернет», отмечается в сообщении. В тексте песни якобы говорилось «о желании стать моджахедом».

Согласно заключению Комитета по делам религий, «песня, основанная на идее фанатизма», запрещена к ввозу и распространению на территории Узбекистана.

За совершение преступления, предусмотренного вышеуказанной статьёй, полагается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. С учётом статьи 57 Уголовного кодекса в отношении подсудимого не было достаточных оснований для назначения более мягкого наказания.

Мать осуждённого Саида Саидалиева сообщила узбекской службе BBC, что ее сына забрали из дома его бабушки в Шайхантахурском районе 5 июля 2022 года сотрудники Службы государственной безопасности и МВД.

По словам матери, в 7:30 утра, на следующий день после задержания, Алмазарский районный суд приговорил его к 15 суткам ареста по обвинению в том, что «в 4 часа утра он выбросил мусор в канал». Саидалиева отметила, что Сардор находился в тюрьме на момент предъявления ему обвинения в суде, поэтому «он логически не мог совершить хулиганство на публике».

Она заявила, что правоохранители потребовали от её сына пароль от телефона и компьютера. Из-за отказа его избили, утверждает женщина. После чего он дал доступ к своей технике, где нашли нашид, скачанный в 2020 году, о котором молодой человек забыл.

Саида Саидалиева заявила, что её сын сообщил суду о пытках во время следствия. По словам матери, судья спросил у подсудимого, знает ли он имена пытавших, на что он ответил «нет». Женщина считает, что суд мог запросить имена дежуривших в тот день и установить их личности.

Женщина указала, что «пытавшие требовали от Сардора Рахмонкулова признания в преступлениях, которых он не совершал». Среди них были обвинения в признании себя владельцем профиля, который размещал экстремистские посты в Facebook, и чтении экстремистской религиозной литературы вместе с пятью другими людьми.

Саидалиева отметила, что её сын, не выдержав пыток, признался в этих обвинениях и подписал бумаги, которые были у «сотрудников органов». Однако в ходе следствия адвокату удалось снять часть обвинений, которые «были сделаны в ходе пыток».

Родные осуждённого планируют подать апелляционную жалобу на решение суда.