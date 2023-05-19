Комитет по делам религий Узбекистана опубликовал обновлённый список материалов, содержащих идеи экстремизма и терроризма. Такие материалы запрещены к ввозу, производству, распространению и демонстрации в Узбекистане. Их список утверждает Верховный суд. Новая версия списка представлена по состоянию на 17 мая.

Комитет отмечает, что в последнее время в интернете широко распространяются «материалы, пропагандирующие экстремизм и терроризм, которые подготовлены медиа-центрами различных экстремистских и террористических организаций». «Это, в свою очередь, ставит на повестку дня не только в нашей стране, но и в мировом сообществе необходимость разработки и внедрения в практику механизмов предотвращения распространения такой информации среди населения, выявления и ограничения их активности в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Например, в США под запретом находятся 68 экстремистских и террористических организаций, в России — 47, в Великобритании — 78 и в Турции — 15. Кроме того, в РФ суд запретил 5342 материалов радикального характера, в Казахстане — 1133, Кыргызстане — 167, Таджикистане — 2417.

В Узбекистане Комитет по делам религий вместе со Службой государственной безопасности, МВД, Агентством информации и массовых коммуникаций выявляет в интернете контент с радикальным религиозным содержанием. По итогам этой работы Верховный суд принял уже 60 решений, согласно которым более 500 материалов были признаны радикальными.

Комитет призвал граждан не скачивать и не распространять аудио-, видео- и другую медиапродукцию «сомнительного религиозного содержания» с интернет-сайтов и страниц соцсетей.

Перечень материалов, запрещённых к ввозу, производству, распространению и демонстрации на территории Узбекистана, признанных Верховным судом содержащими идеи экстремизма и терроризма (на 17 мая 2023 года)



