Ташкентский суд по уголовным делам 2 марта заменил наказание 22-летнему студенту Сардору Рахмонкулову на условный срок с испытательным периодом и освободил его из-под стражи, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

«Газета.uz» сообщала, что в конце января Алмазарский районный суд по уголовным делам признал молодого человка виновным по пункту «г» части 3 статьи 244−1 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а также интернета) и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Студент четвёртого курса Ташкентского государственного технического университета, SMM-менеджер Сардор Рахмонкулов, говорилось в решении суда, скачал песню религиозного характера (нашид) через «VK music bot» в мессенджере Telegram и «распространял её среди своих знакомых через интернет». В тексте песни предположительно говорилось «о желании стать моджахедом».

Мать осуждённого заявляла, что её сына сначала «арестовали на 15 суток за правонарушение, которое он не мог совершить в изоляторе», а затем «пытали в ходе следствия».

Рассмотрев апелляционную жалобу, суд заменил реальный срок в 5 лет на условный с назначением испытательного срока на 2 года. Сардор Рахмонкулов был освобождён из-под стражи в зале суда.

С учётом того, что он находился в следственном изоляторе в течение 7 месяцев и 9 дней, этот срок вычитается из основного наказания.

«Конечно, судьи независимы, они подчиняются только закону. В этом смысле следует отметить, что к такому выводу суд пришёл не из широкого общественного обсуждения, а исходя из предусмотренных нашим действующим законодательством таких принципов, как справедливость и нравственное перевоспитание личности», — говорится в сообщении.

По данным Верховного суда, суд тщательно изучил уголовное дело и принял решение, «основанное на принципах гуманизма и справедливости, принимая во внимание признание и раскаяние Сардора Рахмонкулова», а также гарантийные письма с просьбой смягчить наказание.