Гулчехра Умарова, мать студента Жахонгира Улугмуродова, приговорённого к трём годам лишения свободы за отправку ссылки на нашиду (мусульманское песнопение), обратилась к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и Верховному суду.

«Ни я, ни сын не знали, что такое нашида»

В своём обращении женщина со слезами на глазах рассказала, что Жахонгир в семье первенец. Она сама работает в больнице, супруг — в отделе благоустройства. «Сын учится в университете. Старший сын в семье, совсем не плохой парень. Я верю, он моя гордость», — сказала она.

По словам Гулчехры Умаровой, в осенью 2022 года, когда она, вернувшись домой со смены, спала, пришли два человека и разбудили её.

«Я вышла. Меня спросили: „Жахон — ваш сын?“ Они представились и сказали, что на какой-то даче произошла кража. Я сказала, что мой сын не вор, он учится, работает, придёт вечером. А они там кричали: „Жахон, Жахон“, сказали, что забирают всех в махаллее, кого зовут Жахонгиром. Я позвонила сына и сказала, что на даче была кража и что его зовут. Потом парень по имени Фуркат поговорил с сыном и сказал, что отправит ему адрес, куда надо прийти, и они там встретятся. Я сказала Фуркату, чтобы они допоздна не держали моего сына, а отпустили его. После их ухода я много раз звонила, но никто не ответил», — рассказала женщина.

Она сообщила, что в тот день около полуночи пришла мать друга сына и начала ругаться со словами: «Вы знаете, что натворил ваш сын?»

«Я завела её внутрь, не поняла даже, о чём речь. Она говорила: „нашида, нашида“. Я даже не знаю, что такое нашида, оказывается, это песня, стих. Сама я совершенно далека от религии. Примерно через час пришёл Жахонгир. Я спросила его, что произошло. Жахонгир ответил: „Мама, я тоже не знаю, что это, я слушал это как песню“. Его отец не разрешил посмотреть, что это за песня. Дома каждый день ругаемся, каждый день эта тема, муж говорит: „Это ты хотела, чтобы сын учился, получил высшее образование, навлекла беду на него“», — рассказала мать.

«24 февраля я была на работе, вечером вернулась домой. Позвонили парни, которые его забирали, и сказали: «Не можем дозвониться до вашего сына, нужен ваш сын». Отец Жахонгира сказал, что его телефон забрали, телефона у него нет. Я ответила: «Оказывается, вы забрали его телефон, как вы до него дозвонитесь?» Муж дал им номера двух человек с работы сына. Жахонгир поехал, куда они сказали. Вечером, примерно в 23:30, он сообщил: «Мама, не переживайте, мне сказали, что продержат здесь 48 часов», — сказала Гулчехра Умарова.

На следующий день мужу позвонили: «Я государственный адвокат, меня назначили вашему сыну, если хотите, можете найти и другого адвоката».

«С того дня я не видела сына на воле, видела только два раза на встречах во время следствия. Во время следствия адвокат адвокат говорил, что вызовет нас, но не вызвал. Адвокат только позвонил сообщить, что следствие завершено. Потом я видела его на суде, суд был два раза. Государственному адвокату я дала 3 млн сумов за участие во время следствия и 3 млн сумов за участие в суде. У нас не было денег нанять своего адвоката. До суда я два раза встречалась с адвокатом. Адвокат сказал мне: „Я не могу вытащить вашего сына, могу только сократить ему срок“. В день суда он повторил это», — сообщила мать.

По её словам, в суде все ребята, в отношении которых велось следствие, рассказали всё, что знают, все говорили одинаково.

«Судья спросил ребят: „Вы раньше слышали эту песню?“. Ребята ответили: „Мы эту песню не слышали, если и слышали, то во время следствия, когда нам её поставили“. Дочь моего братишки тоже была в этой группе (в Telegram, куда, согласно данным следствия, Жахонгир отправил ссылку на песню в YouTube — ред.). Она тоже не открывала эту группу. В суде она дала показания, что они не слушали эту песню. Махалля с самого начала заявляла, что возьмёт сына под своё поручительство. В махалле заявляли: „Этот парень ни в чём не виноват, он не должен быть посажен из-за одной песни“. Его учитель-репетитор тоже был готов дать поручительство. Я сама была в институте, взяла характеристику о сыне, в месте его работы — магазине ремней — сотрудники тоже о нём ничего плохого не говорили, дали характеристику», — сообщила женщина

«Дайте моему сыну ещё один шанс»

Гулчехра Умарова обратилась к президенту, Верховному суду и МВД с просьбой дать её сыну Жахонгиру Улугмуродову ешё один шанс.

«Хоть кто-то услышит мою мольбу? Если вы в состоянии помочь, помогите. Когда кто-то совершает плохое дело и раскаивается, Бог его прощает. Сын попросил прощения в зале суда. Неужели эта песня настолько особенная, где же достоинство человека? Отказаться прощать и дать три года — разве это человечно, по совести? У вас тоже есть дети? Мой сын сказал: „Я слушал это как песню“. Даже если бы он был образованным, он бы об этом не знал. Обращаешься к сотрудникам органов, а они спрашивают: „Твой сын читает намаз?“… По телевизору много говорится о справедливости, если эта справедливость на самом деле есть, уважаемый президент, Верховный суд, МВД, прошу вас, помогите, дайте моему сыну ещё один шанс. Этот шанс будет не только для моего сына, но и для меня. Своё нынешнее состояние я не пожелаю и врагу», — отметила мать.

Гулчехра Умарова добавила, что в их семье ни у кого нет высшего образования.

«Я старалась, чтобы сын отучился и вытащил меня из бедности. Потому что, несмотря на то, что он в хорошо учился в школе, поступить в институт не повезло, у нас не было возможностей. Мой отец говорил братишке только одно: „Не воруй, никого не бей, ни о ком не говори плохого“. Я своему сыну тоже говорила это же самое, не зарься на чужое, никого не бей. Если бы я, как эти люди, была с высшим образованием, может, если бы я знала, что у него в телефоне есть такое, я бы сыну говорила и об этом», — сказала женщина.

В видеообращении Гулчехра Умарова задала ряд вопросов, связанных с нашидами.

«Почему до этого никто не говорил о том, что эта нашида запрещена? Почему не говорилось по телевизору, по всем каналам ведь крутят сериалы, рекламу? Почему среди рекламы не говорят о том, что это запрещено? Откуда нам знать, откуда моему ребёнку знать, что это нашида, что это запрещено?» — заявила она.

«Мой сын не плохой мальчик, он не вставал на плохой путь, каждый день приходил домой, ужинал и играл с братишкой. Арабский язык не знает, старается говорить на английском. Учит братишек математике, английскому. У меня трое детей, старший — Жахонгир. Следующему 16 лет. Младшему 5 лет. Я не собиралась отдавать его в детсад, но отдала из-за того, что Жахонгир сказал: „Мама, мы не ходили в садик, я помогаю по дому, отправьте братишку в садик, пусть учит язык“. Он только начинал финансово помогать семье», — сказала женщина.

Верховный суд сообщал, что Жахонгир отправил в Telegram-группу «Alhamdulillah» с 10 участниками ссылку на нашиду под названием «Шаҳид бўлиб кетсак рози бўлингиз» («Будьте довольны, если мы станем шахидами»), которая призывает к «джихаду» и «хиджре».

Суд признал молодого человека, проживающего в Ташкентской области, виновным по пункту «г» части 3 статьи 244−1 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а также интернета). Ему назначили 3 года тюрьмы, смягчив наказание, которое предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.

В среду ГУВД Ташкентской области на фоне активного обсуждения в интернете соразмерности наказания опубликовало заявление, в котором говорится, что следствие дало правильную оценку действиям студента.

«Как выяснилось в ходе оперативно-следственных мероприятий, данное лицо при прослушивании через интернет лекций, подготовленных боевиками международной террористической организации „Тавхид ва жиход катибаси“, действующей в Сирии, попал под их влияние и начал поддерживать эти действия. В целях расширения круга последователей международной террористической организации он занимался распространением через интернет среди знакомых и близких лекций о „джихаде“ и „призывах стать шахидами“», — завили в ГУВД области.

В заявлении говорится, что среди материалов, которые он распространял, была и нашида на узбекском языке «Будьте довольны, если мы станем шахидами».

В начале февраля в Ташкенте за распространение нашиды к пяти годам лишения свободы был приговорён другой студент — 22-летний Сардор Рахмонкулов. После общественного резонанса апелляционная инстанция суда заменила наказание на условное с назначением испытательного срока на два года.