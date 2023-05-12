Председатель правления компании «Узавтосаноат» Улугбек Розукулов и председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров 11 мая дали старт строительству завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники «Алтын Тулпар Унаа Курулуш» в селе Ак-Суу Чуйской области Кыргызстана. Об этом сообщает сайт правительства Кыргызстана.





Межправительственное соглашение о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники было подписано в январе во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан.





В марте во время визита Акылбека Жапарова в Узбекистан было подписано соглашение о сотрудничестве по организации производства (SKD) автомобильной и коммерческой техники между «Узавтосаноат» и кыргызстанскими ООО «ДТ Техник» и АО «НУР».

Строительство завода — «стратегически важный проект для обеих стран», — сказал на церемонии Акылбек Жапаров.





На начальном этапе производственная мощность завода составит 10 тысяч автомобилей в год, будет создано более 1000 постоянных рабочих мест, говорится в сообщении.